Facebook впервые представил отчет о работе с запросами от госструктур

"Сегодня мы впервые в порядке открытости публикуем отчет об эффективности обеспечения контроля. Этот отчет включает те же показатели, которыми мы пользуемся для оценки нашего развития. Мы будем обновлять его дважды в год нашими результатами", - написал он в своем фейсбуке, ответив, что его главными приоритетами в текущем году являются "обеспечение безопасности людей и разработка новых способов участия нашего сообщества в руководстве и в процессах привлечения нас к ответственности".

Цукерберг напомнил, что в апреле Facebook опубликовал свои внутренние установки, которые используются для рассмотрения постов, призывающих к ненависти, насилию, терроризму, а также с изображением обнаженного тела и другого запрещенного контента.

В первом полугодии 2013 года было получено 25 тыс. 607 запросов, втором полугодии 2017 года общее количество запросов составило 83 тыс. 341. Согласно данным соцсети, большинство запросов с июля по декабрь 2017 года поступило из США, Индии и Великобритании, и ни одного от Коста-Рики, Исландии и Ботсваны.

Между тем, от России за вторую половину прошлого года поступило всего 6 запросов, из них лишь один экстренный в отношении семи учетных записей, но ни на один из запросов Facebook не предоставил какой-либо информации, так же как за все предыдущее время, то есть с 2013 года, пока ведется мониторинг. Максимальное количество запросов от РФ было получено именно в прошлом году.

США, Великобритания и Канада лидируют по количеству экстренных запросов в Facebook.

Как поясняется в отчете, Facebook разделяет обращения от правоохранительных органов страны на "запросы в рамках судебного процесса" и "экстренные запросы". К первым относятся запросы, получаемые от правительств, которые сопровождаются судебными процедурами, например, ордер на обыск. "Мы раскрываем учетные записи исключительно в соответствии с нашими условиями обслуживания и действующим законодательством", - отмечается в документе.