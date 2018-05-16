СМИ России: контрсанкции коснутся любого

Депутаты заверяют, что это не так, но при этом не представляют, как предполагается определять наличие умысла.

"Депутаты принимают закон и могут говорить что угодно, но применять его будут другие люди, - отмечает Галина Арапова. - Мы уже видели случаи, когда они говорили, что законы не будут применяться в отношении определенных категорий лиц, но при возникновении политической воли правоохранительные органы делают это прекрасно, потому что формулировка закона позволяет это сделать".

"Ведомости": Путин поручил Медведеву заняться молодежью

После серии митингов Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) переподчинили напрямую правительству, сообщают "Ведомости". Вопрос о необходимости изменения государственной молодежной политики стал для властей особенно актуальным после массовых антикоррупционных митингов, организованных Алексеем Навальным.

Газета рассказывает, что Росмолодежь была образована в 2008 году и занимается нравственным и патриотическим воспитанием молодежи, курирует добровольческую деятельность, разрабатывает молодежные программы, взаимодействует с общественными организациями и движениями. На содержание этой организации постоянно растут государственные расходы.

Председатель комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дягтерев, комментируя ситуацию, не исключил, что на решение президента и премьера могло повлиять участие молодежи в акциях Навального. "Молодежная политика - это не только образование. Это немного и спорт, и творчество, и досуг, и туризм, и наука. Молодежная политика - это очень важно, это про будущее, и это межведомственный вопрос", - подчеркнул депутат.

Молодежная политика будет одним из приоритетов для первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, и ему легче взаимодействовать напрямую с премьером, а не с профильным министром, объясняет федеральный чиновник смысл решения о переподчинении Росмолодежи.

Росмолодежь традиционно была ведомством в зоне влияния внутриполитического блока администрации президента, поэтому переподчинение приводит ситуацию в соответствие со сложившимся положением дел, рассуждает политолог Александр Пожалов: "Тем более что власть намерена и далее делать ставку на поддержку волонтерства: это способ перенаправить активность пассионарной молодёжи от политической в социально-общественную сферу и решить проблему её первого трудоустройства".

Это сигнал, что молодежная политика становится важным направлением, при этом для обоих новых министерств она становится лишней, полагает политолог Михаил Виноградов. На такое решение могло повлиять и участие молодежи в протестных митингах, допускает он: "Другое дело, что Росмолодежь пока не нашла своего места в строю, а успехи власти в молодежной политике быстро девальвируются: только молодежь хорошо проголосует - ей блокируют сайты и мессенджеры".

РБК: Россия сравнялась с Угандой по числу преступлений против бизнеса

Россию включили в пятерку "лидеров" по экономической преступности, пишет РБК, отмечая, что страна сравнялась по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию, отмечает издание, ссылаясь на опрос компании PricewaterhouseCoopers (PwC).