Фото: фанаты прорвались на тренировку и избили игроков

Футболисты лиссабонского «Спортинга» подверглись нападению со стороны фанатов команды, передает sports.ru
Порядка 50 человек в капюшонах ворвались на базу клуба. Они оскорбляли главного тренера Жорже Жезуса, а также футболистов Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и Баса Доста.
Фанаты атаковали членов команды, используя ремни, факелы и металлические предметы.
Игроки смогли покинуть базу только в сопровождении полиции. В команде считают, что нападение могло быть преднамеренным и не чувствуют себя защищенными.
Бас Дост получил травму головы, другие повреждения зафиксированы у Йосипа Мишича и Родриго Баттальи.
По информации TYC Sports, аргентинские хавбеки Маркос Акунья и Родриго Батталья приняли решение расторгнуть контракты и покинуть клуб.
В ходе рейда полиции удалось задержать несколько человек в окрестностях базы «Спортинга» в Алькочете, сообщает A Bola.
Причины данной акции со стороны фанатов пока неизвестны. «Спортинг» занял третье место и не попал в Лигу чемпионов, но 20 мая сыграет в финале Кубка Португалии против «Авеша».
La pasaron pésimo Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia en la práctica hoy. Ingresaron cerca de 40 barras al vestuario del Sporting y le pegaron a Bas Dost y al DT Jorge Jesús. Sorprendentemente, no había directivos en el entrenamiento. pic.twitter.com/CKv5u474Oh— César Luis Merlo (@CLMerlo) May 15, 2018