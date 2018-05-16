Фото: фанаты прорвались на тренировку и избили игроков

Порядка 50 человек в капюшонах ворвались на базу клуба. Они оскорбляли главного тренера Жорже Жезуса, а также футболистов Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и Баса Доста.

Фанаты атаковали членов команды, используя ремни, факелы и металлические предметы.

Игроки смогли покинуть базу только в сопровождении полиции. В команде считают, что нападение могло быть преднамеренным и не чувствуют себя защищенными.

Бас Дост получил травму головы, другие повреждения зафиксированы у Йосипа Мишича и Родриго Баттальи.

По информации TYC Sports, аргентинские хавбеки Маркос Акунья и Родриго Батталья приняли решение расторгнуть контракты и покинуть клуб.

В ходе рейда полиции удалось задержать несколько человек в окрестностях базы «Спортинга» в Алькочете, сообщает A Bola.

Причины данной акции со стороны фанатов пока неизвестны. «Спортинг» занял третье место и не попал в Лигу чемпионов, но 20 мая сыграет в финале Кубка Португалии против «Авеша».