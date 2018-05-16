Овечкин снова вошел в историю

Как и "Вашингтон" во флоридских матчах, "Тампа" на гостевом льду сразу же захватила инициативу и к 23-й минуте вела 3:0, в двух голах поучаствовал Никита Кучеров, забросивший сам и ассистровавший Виктору Хедману. После матча Кучерова признали третьей звездой матча, а первой стал Андрей Василевский, отразивший 36 бросков из 38, в том числе девять от Александра Овечкина, а вот с броском Евгения Кузнецова Андрей не справился. Счет правда к этому моменту был 4:1 в пользу гостей, а шайба Кузнецова, лишь улучшила личную статистику центра "Вашингтона".