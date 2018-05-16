Овечкин снова вошел в историю

"Тампа" в третьем матче серии против "Вашингтона" сумела переиграть на чужом льду "Кэпиталз" и сократила счет в серии.
Как и "Вашингтон" во флоридских матчах, "Тампа" на гостевом льду сразу же захватила инициативу и к 23-й минуте вела 3:0, в двух голах поучаствовал Никита Кучеров, забросивший сам и ассистровавший Виктору Хедману. После матча Кучерова признали третьей звездой матча, а первой стал Андрей Василевский, отразивший 36 бросков из 38, в том числе девять от Александра Овечкина, а вот с броском Евгения Кузнецова Андрей не справился. Счет правда к этому моменту был 4:1 в пользу гостей, а шайба Кузнецова, лишь улучшила личную статистику центра "Вашингтона".
Победа "Молний" сделала счет в серии 2:1 в пользу "Столичных".
ИИХФ представила символическую сборную звезд десятилетия (с 2008 по 2017 год).
Главным критерием выбора были успехи на крупнейших международных турнирах этого периода – Олимпиадах, чемпионатах мира и Кубке мира-2016.
В состав команды вошли голкипер Кэри Прайс, защитники Дрю Даути и Оливер Экман-Ларссон, нападающие Александр Овечкин, Сидни Кросби и Яромир Ягр.
Лучшим тренером десятилетия стал канадец Майк Бэбкок.
Также федерация отметила форвардов Евгения Малкина, Илью Ковальчука, Теему Селянне, защитников Джека Джонсона и Марка Штрайта, голкипера Сергея Бобровского и экс-главного тренера сборной России Олега Знарка.