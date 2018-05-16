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Овечкин снова вошел в историю

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ФОТО: Alex Brandon/AP/Scanpix

"Тампа" в третьем матче серии против "Вашингтона" сумела переиграть на чужом льду "Кэпиталз" и сократила счет в серии.

Как и "Вашингтон" во флоридских матчах, "Тампа" на гостевом льду сразу же захватила инициативу и к 23-й минуте вела 3:0, в двух голах поучаствовал Никита Кучеров, забросивший сам и ассистровавший Виктору Хедману. После матча Кучерова признали третьей звездой матча, а первой стал Андрей Василевский, отразивший 36 бросков из 38, в том числе девять от Александра Овечкина, а вот с броском Евгения Кузнецова Андрей не справился. Счет правда к этому моменту был 4:1 в пользу гостей, а шайба Кузнецова, лишь улучшила личную статистику центра "Вашингтона".

Победа "Молний" сделала счет в серии 2:1 в пользу "Столичных".

ИИХФ представила символическую сборную звезд десятилетия (с 2008 по 2017 год).

Главным критерием выбора были успехи на крупнейших международных турнирах этого периода – Олимпиадах, чемпионатах мира и Кубке мира-2016.

В состав команды вошли голкипер Кэри Прайс, защитники Дрю Даути и Оливер Экман-Ларссон, нападающие Александр Овечкин, Сидни Кросби и Яромир Ягр.

Лучшим тренером десятилетия стал канадец Майк Бэбкок.

Также федерация отметила форвардов Евгения Малкина, Илью Ковальчука, Теему Селянне, защитников Джека Джонсона и Марка Штрайта, голкипера Сергея Бобровского и экс-главного тренера сборной России Олега Знарка.

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