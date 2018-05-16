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Диего Марадона получил работу в Белоруссии

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Диего Марадона.

ФОТО: Grigoriy Sisoev/Sputnik

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил информацию о работе в брестском «Динамо».

«Подписываю контракт и становлюсь президентом ФК «Динамо» Брест. Спасибо за доверие», – написал Марадона в инстаграме.

«Динамо» сообщило, что Марадона занял должность председателя правления и подписал 3-летний контракт.

«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо» Брест.

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Марадона станет тренером «Динамо», позже говорилось о должности спортивного директора.

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