Потеря детей помогла избавиться от наркотической зависимости

Употребляющие наркотики матери обратились в ООН

Для защиты своих прав колющиеся наркоманки-матери обратились в Совет по правам человека ООН. Представителей совета удивило, что в Эстонии так просто отнимают родительские права.

Общество зависимых от психотропных веществ Эстонии LUNEST в апреле этого года представило ООН отчет по Эстонии. Он опирается на опрос, проведенный среди 37 живущих в Эстонии колющихся наркоманок-матерей. В ходе опроса выявили злоупотребление властью, самоуправство и ограничения родительских прав.

В опросе участвовали 37 женщин в возрасте 36-46 лет, 28 из которых живут в Ида-Вирумаа. Все участницы зависимые, 20 из них проходят сейчас замещающее лечение.

Совет по правам человека ООН, после ознакомления с данными, заверил, что сделает Эстонии предложения и пожелания по улучшению ситуации.