Потеря детей помогла избавиться от наркотической зависимости

Надежда – мать троих детей, у которой из-за наркотической зависимости отобрали всех детей. Она была бездомной колющейся наркоманкой, сидела в тюрьме, но на сегодняшний день она смогла навести порядок в своей жизни. Ее жизнь настолько замысловатая, что не каждый сумел бы выйти из такой турбулентности живым, пишет Postimees.
34-летняя Надежда знакома социальным работникам уже лет десять. Впервые в орбиту интересов служба защиты детей она попала в 2009 году, когда родила своего первого ребенка. Тогда Надежда еще не употребляла тяжелых наркотиков, но на момент рождения ребенка она была безработной, а на шее висели большие долги по коммунальным платежам. Именно поэтому чиновники посоветовали, что ребенку будет лучше жить у бабушки.
Под давлением чиновников Надежда передала свои родительские права. Вскоре после этого она впервые попала в тюрьму. За что? Об этом она не хочет говорить до сих пор, но преступление, в котором ее обвинили, связано с наркотиками. Тогда же она начала употреблять амфетамин внутривенно.
В 2013 году Надежда родила второго ребенка. Снова дочь. Социальным работникам мать уже была знакома.
«Инспекторы по защите детей приходили ко мне по вечерам. Чаще всего это было в 21-23 часа. Если они видели что-то подозрительное, то просили меня пройти наркотест», - вспоминает Надежда.
Чаще всего наркотест был положительным. Но в большинстве случаев социальные работники ограничивались осмотром квартиры и пытались внушить матери, что такой стиль жизни нужно прекратить, иначе она может потерять права и на второго ребенка.
Из-за амфетаминовой зависимости у Надежды не было аппетита и в холодильнике обычно не было еды ни для матери, ни для растущего ребенка. Такая жизнь продолжалась два года, а зависимость Надежды только усугублялась. Она стала колоться ежедневно, пока внезапно не поняла, что ждет третьего ребенка.
«Я поняла это только на четвертом месяце, - говорит Надежда. – Это был шок. Я понимала, что с третьим ребенком я не справлюсь».
Беспокоиться теперь начали и инспекторы по защите детей, которые узнали о беременности Надежды от ее гинеколога. В работу чиновники включились в тот момент, когда мать отправилась рожать.
«Когда во время операции я была под наркозом, у меня взяли анализы крови и мочи. И поскольку я употребляла и тогда, когда была беременной, анализы были положительными», - говорит Надежда.
Ее третий ребенок родился преждевременно, а потому мальчика отвезли в Тартускую больницу. Молодую мать туда не пустили: «Когда меня выписали из родильного отделения, я сразу хотела ехать в Тарту. Но на полпути мне позвонил чиновник по защите детей, который сообщил, что к ребенку меня не пустят. Он сказал, что мои анализы снова положительные и теперь дело будет передано в суд, а детей отберут».
Через пару недель чиновники пришли и за другим ее ребенком: «Этот стук в дверь… я не забуду его никогда. Я сразу поняла, что пришли защитники детей. Ребенок плакал, девочка же понимала, что дома происходит что-то странное. Чиновник по защите детей посоветовал мне собрать детские вещи. И угрожал, что если я этого не сделаю, то он вызовет полицию».
Надежда признает, что именно потеря детей и родительских прав стали причиной, по которой она пошла лечиться. Но она все же злится, что ни один социальный работник и защитник детей ничего не сказал ей раньше о возможности лечения: «До случившегося никто даже не предложил мне этого. Полиция каждый раз выписывала мне штрафы».
Парадоксально, что в Эстонии колющаяся мать может пойти на нарколечение только после того, как у него отнимут детей. В реабилитационный центр вместе с детьми ее не примут.
Но только лишь отправкой на лечение восстановление родительских прав не ограничивается. Надежда должна была составить основательный дальнейший план жизни. «Не употреблять (наркотики), найти квартиру, выплатить долги», - это лишь отдельные пункты, чего мать должна была добиться прежде, чем подать ходатайство о восстановлении родительских прав.
После семи месяцев лечения суд начал изучать вопрос родительских прав Надежды: «Я ходила в суд с опорным лицом, который взял меня на поруки. Это очень удивило защитников детей».
Она взяла опорное лицо, потому что хотела показать свое желание стать лучше. Защитники детей в нее не верили. Так считает сама Надежда.
«В последние месяцы лечения я начала выяснять, могут ли дети пойти в детский сад, расположенные рядом с моим домом. Я ходила в несколько детских садов. На судью это произвело впечатление, а на защитников детей нет», - говорит мать.
И все же суд дал Надежде последнюю возможность. Всех трех детей она получила обратно в 2016 году. Она нашла себе работу, квартиру, оборвала связи со старыми друзьями. И что самое главное – она чистая!
Употребляющие наркотики матери обратились в ООН
Для защиты своих прав колющиеся наркоманки-матери обратились в Совет по правам человека ООН. Представителей совета удивило, что в Эстонии так просто отнимают родительские права.
Общество зависимых от психотропных веществ Эстонии LUNEST в апреле этого года представило ООН отчет по Эстонии. Он опирается на опрос, проведенный среди 37 живущих в Эстонии колющихся наркоманок-матерей. В ходе опроса выявили злоупотребление властью, самоуправство и ограничения родительских прав.
В опросе участвовали 37 женщин в возрасте 36-46 лет, 28 из которых живут в Ида-Вирумаа. Все участницы зависимые, 20 из них проходят сейчас замещающее лечение.
Совет по правам человека ООН, после ознакомления с данными, заверил, что сделает Эстонии предложения и пожелания по улучшению ситуации.