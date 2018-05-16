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Видео: на Гавайях объявлен красный уровень тревоги из-за извержения вулкана

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ФОТО: JANICE WEI / AFP/Scanpix

Самый высокий – красный – уровень тревоги объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Об этом сообщила геологическая служба США в среду, 16 мая, передает Rus.tvnet.lv.

По данным ведомства, облака вулканического пепла поднимаются в воздух почти на четыре километра.

«В любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной. Повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в связи с извержением вулкана Килауэа. Распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили десятки домов.

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район зоной стихийного бедствия из-за активности Килауэа и обратился к президенту Дональду Трампу с запросом о выделении острову помощи в связи с извержением.

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