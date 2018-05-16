Видео: на Гавайях объявлен красный уровень тревоги из-за извержения вулкана

По данным ведомства, облака вулканического пепла поднимаются в воздух почти на четыре километра.

«В любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной. Повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в связи с извержением вулкана Килауэа. Распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили десятки домов.