Нейвельт: не пора ли примириться с прошлым и признать, что и в советское время было много хорошего?

Он сказал в комментарии Vikerraadio, что на праздновании 90-летия президента Арнольда Рюйтеля бросилось в глаза, что наша история как будто началась с 1988 года.

“Такая трактовка истории бросилась мне в глаза, когда в феврале отмечали столетие нашей республики. Мы говорим о героических начальных временах республики и высоко оцениваем последние 30 лет. Мы отмечали 100-й день рождения республики, но с промежуточными 50 годами как бы ничего не можем поделать. В промежуточные 50 лет Эстонская Республика как бы была и как бы ее не было”, - заметил Нейвельт.

По его мнению, возникла шизофреническая ситуация: с одной стороны, мы осуждаем коммунизм и устанавливаем памятники жертвам этого режима, с другой же – знаем многих бывших членов Компартии и знаем их как отличных людей.

“Я испытываю чувство глубокой благодарности по отношению к президенту Арнольду Рюйтелю, Вайно Вяльясу и другим руководителям того времени. В последнее время я много думал об этих достойных людях и их сверстниках. О поколении моих родителей. Они все проделали отличную работу. Наши поля и леса содержались в порядке, строились новые заводы и школы, учили детей”, - заметил Нейвельт.

Он посоветовал подумать, например, о том, каким был бы Таллинн, если бы здесь не прошла олимпийская регата 1980 года. По мнению Нейвельта, большинство руководителей советских времен делали все, чтобы жизнь на территории Эстонии развивалась.

“Они делали дело Эстонии. Все это происходило в рамках, которые они не могли изменить. Как и наши нынешние руководители и все мы делаем все в нынешних рамках”, - сказал он.

“Может, именно теперь, в год столетия нашего государства, пришло время заключить мир со своим пршлым? И признать, что помимо зла и всего плохого в течение 50 лет было и много хорошего. И поблагодарить всех, которые в советское время развивали здешнюю жизнь и способствовали тому, чтобы наша жизнь сегодня была такой, какая она есть”, - предложил Нейвельт.

По его словам, он благодарен всем тем, кто в советское время развивал жизнь в Эстонии и продолжает делать это сейчас.