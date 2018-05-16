Работники аэропорта исследуют аварийный самолет после посадки в Ченгду. ФОТО: China Stringer Network / Reuters

Китайский авиалайнер А-319 совершил вынужденную посадку после того, как лобовое стекло в кабине пилота лопнуло на высоте почти 10 км. При этом второго пилота почти вытянуло наружу потоком воздуха кабины, но его удалось спасти.

Командир экипажа Лю Чунцзянь сообщил, что стекло разбилось моментально, без какого-либо предупреждения, со страшным грохотом в то время, когда самолет находился на крейсерском участке маршрута в Лхасу из Чунцина.

"Стекло внезапно растрескалось, и раздался оглушительный хлопок. А затем я увидел, как моего пилота стало засасывать в окно кабины".

К счастью, второй пилот был пристегнут ремнем безопасности. Его удалось втащить обратно в кабину, где царил хаос в результате разгерметизации.

"Всё в кабине взлетело в воздух, стало очень холодно, - рассказывает командир. - Я не слышал голоса диспетчеров по радио из-за ужасного шума. Самолет так сильно вибрировал, что разглядеть показания приборов было невозможно".

Рейс 3U8633 китайской авиакомпании Sichuan Airlines находился в средине пути, а пассажирам как раз разносили завтрак в тот самый момент, когда самолет резко снизился до высоты 8000 метров.

"Мы не знали, что происходит, и на борту началась паника, - рассказал агентству Синьхуа один из пассажиров. - Над сиденьями выпали кислородные маски… Несколько секунд самолет находился в свободном падении, но потом его удалось выровнять".

Управление гражданской авиации КНР сообщило, что второй пилот отделался легкими травмами - у него растяжение запястья и порезы лица. Еще один член экипажа, находившийся в кабине, получил ушибы в области поясницы в результате резкой потери высоты самолетом.

Самолету удалось совершить вынужденную посадку в аэропорту Ченгду.

Никто из 119 пассажиров не пострадал. Около 27 человек прошли медосмотр в больнице в Ченгду. Затем более 50 пассажиров пересели в другой самолет, который днем благополучно прибыл в Лхасу.

Командира экипажа сейчас горячо хвалят в китайских социальных сетях.

Хэштэг #ChinaHeroPilot набрал 160 млн посещений и 17,8 млн комментариев. Многие требуют немедленно наградить командира, другие выражают недовольство в связи с недостаточными мерами безопасности.

Авиастроительный концерн Airbus и французское экспертное агентство BEA, расследующее авиационные происшествия, направляют в Китай своих специалистов, которые должны разобраться в случившемся.

Два месяца назад на борту американского авиалайнера, совершавшего внутренний рейс, взорвался двигатель, в результате чего было выбито стекло в салоне, а в образовавшуюся пробоину была затянута пассажирка, которая погибла.