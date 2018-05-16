Более половины россиян боятся третьей мировой войны из-за Сирии

По данным исследования, 16% опрошенных признались, что имеют "большие опасения" на этот счет, еще 41% респондентов заявили, что у них есть "некоторые опасения".

При этом 38% респондентов заявили, что либо не имеют особых опасений по поводу возможности третьей мировой войны, либо вообще не верят в такую возможность.

Аналогичный вопрос "Левада-центр" уже задавал россиянам полтора года назад, в ноябре 2016 года: тогда опасения по поводу начала нового глобального конфликта высказали 48% опрошенных.

Тогда же социологи отмечали резкий рост количества респондентов, считающих, что российские бомбардировки в Сирии ухудшили отношение к России на международной арене (за год их число увеличилось с 16% до 32%).

Впрочем, похожие страхи испытывают не только в России, но и на Западе.

В январе исследовательская компания YouGov провела опрос среди жителей девяти западных стран, включая США, Британию, Германию и Францию. В итоге 64% американцев высказали опасения, что мир близок к новому глобальному конфликту, и только 15% сказали, что верят в нерушимый мир.

Похожая ситуация наблюдалась и среди жителей Соединенного Королевства: 61% британцев признались, что опасаются третьей мировой, и лишь 19% заявили, что не верят в это.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия поддерживает сирийского президента Башара Асада, за что подвергается жесткой критике со стороны западных стран, которые обвиняют сирийский режим в военных преступлениях.

Проводившиеся ранее социологические опросы показывали, что россияне гораздо в меньшей степени поддерживают российскую кампанию в Сирии, чем вмешательство в конфликт на Украине.

Например, в сентябре 2017 года, когда исполнилось два года операции в Сирии, "Левада-центр" опубликовал итоги опроса, согласно которому в пользу ее завершения высказались 49% респондентов. За продолжение операции выступили 30%.

Отвечая на вопрос о том, почему они считают, что вмешательство нужно прекратить, 40% опрошенных сказали, что боятся превращения Сирии в "новый Афганистан" для России.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин, который готовился к выдвижению на новый срок, распорядился начать вывод российских войск из Сирии. Речь шла об окончании основной фазы операции, но российские военные остаются на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в порту Тартус.

Ситуация в Сирии сильно обострилась после сообщений о химической атаке в сирийском городе Дума. США и их союзники возложили ответственность за нее на Асада и поддерживающую его Россию.

В середине апреля США, Британия и Франция нанесли массированный удар по трем объектам в Сирии, которые, по их убеждению, были связаны с производством химического оружия.

В Кремле назвали действия США "актом агрессии против суверенного государства". При этом ни с американской, ни с российской стороны не поступало сообщений о жертвах в результате ударов.

Российские военные подчеркивали, что "ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО".