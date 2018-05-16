Европейцам назначили санцкии, Россия осталась в выигрыше

Международная федерация регби (World Rugby) приняла решение снять очки с румын и испанцев за нарушение правил натурализации игроков. Ранее российская сторона попросила проверить законность выступления регбиста из Тонга за сборную Румынии на чемпионате Европы, который являлся отборочным турниром на Кубок мира.

World Rugby провела расследование, по итогам которого выяснилось, что команды Бельгии, Испании и Румынии выставляли на матчи нелегально натурализованных игроков. Федерация приняла решение вычесть у команд по пять очков за каждый матч, в котором участвовали игроки, не имевшие на это право. У Испании было вычтено 40 очков, у Бельгии и Румынии – по 30.

Кроме того, национальные федерации должны выплатить штрафы за каждого ненатурализованного игрока. Бельгия заплатит 125 тысяч фунтов за 5 игроков, Испания – 50 тысяч за двух, Румыния – 100 тысяч за одного игрока (штраф Румынии больше, так как член федерации входит в Совет World Rugby).

В европейском отборе Румыния заняла первое место и получила путевку на Кубок мира, второй была Испания, которая должна была продолжить борьбу за попадание на турнир в квалификации. После решения World Rugby на Кубок мира попала Россия, а второе место в отборе перешло Германии.