Хельме: женщина не должна жертвовать фертильным возрастом ради карьеры

Во вчерашней передаче «Foorum», где рассматривался документ об основах эстонской политики народонаселения, председатель EKRE Март Хельме заявил, что женщина не должна жертвовать своим фертильным возрастом ради карьеры, передает ERR.
Йоко Алендер из Партии реформ упрекнула EKRE за высказывание Мартина Хельме о том, бездетная женщина старше 27 лет – опасный для общества элемент. «Я считаю, что такая атмосфера не способствует возвращению молодых людей, поживших за пределами Эстонии», - заметила Алендер.
“Если 27-летняя женщина не уяснила себе, что нет смысла строить коммунизм, можно, конечно, делать карьеру, но наряду с этим нельзя жертвовать своим фертильным возрастом и не заводить детей, то она неправильно поняла, как обстоят дела в мире и с ее личным будущим”, - сказал Март Хельме, добавив, что люди должны учитывать, что дети – это их пенсионная ступень и та сеть, на которую можно надеяться и в преклонном возрасте.
В начале передачи гости подчеркивали, соглашаясь друг с другом, что политика народонаселения должна быть надпартийной, но уже к сердине передачи они обвиняли друг друга в политической пропаганде.
В понедельник в Рийгикогу излагали важнейшие принципы решения кризиса народонаселения до 2035 года ведущий научный сотрудник Эстонского центра демографии Таллиннского университета Аллан Пуур, профессор географии города и населения Тартуского университета Тийт Таммару и профессор государственной теории Таллиннского университета Лейф Калев.
Из рассмотренных тем важнейшими оказались связанные с рождаемостью, семьями и миграцией, что непосредственно и сильно влияет на народонаселение Эстонии и его состав. Кроме того, было затронуто здоровье населения, старение общества, интеграция и благосостояние людей.
Принципы были составлены рабочей группой Рийгикогу по политике народонаселения, в которую вошли председатель и члены проблемной комиссии, ученые, а также представители государственных учреждений.