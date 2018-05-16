Хельме: женщина не должна жертвовать фертильным возрастом ради карьеры

Йоко Алендер из Партии реформ упрекнула EKRE за высказывание Мартина Хельме о том, бездетная женщина старше 27 лет – опасный для общества элемент. «Я считаю, что такая атмосфера не способствует возвращению молодых людей, поживших за пределами Эстонии», - заметила Алендер.

“Если 27-летняя женщина не уяснила себе, что нет смысла строить коммунизм, можно, конечно, делать карьеру, но наряду с этим нельзя жертвовать своим фертильным возрастом и не заводить детей, то она неправильно поняла, как обстоят дела в мире и с ее личным будущим”, - сказал Март Хельме, добавив, что люди должны учитывать, что дети – это их пенсионная ступень и та сеть, на которую можно надеяться и в преклонном возрасте.

В начале передачи гости подчеркивали, соглашаясь друг с другом, что политика народонаселения должна быть надпартийной, но уже к сердине передачи они обвиняли друг друга в политической пропаганде.

В понедельник в Рийгикогу излагали важнейшие принципы решения кризиса народонаселения до 2035 года ведущий научный сотрудник Эстонского центра демографии Таллиннского университета Аллан Пуур, профессор географии города и населения Тартуского университета Тийт Таммару и профессор государственной теории Таллиннского университета Лейф Калев.

Из рассмотренных тем важнейшими оказались связанные с рождаемостью, семьями и миграцией, что непосредственно и сильно влияет на народонаселение Эстонии и его состав. Кроме того, было затронуто здоровье населения, старение общества, интеграция и благосостояние людей.