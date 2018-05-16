Марис Лаури: первая ступень пенсионного страхования не должна зависеть только от стажа

Фракция Партии реформ представила Рийгикогу предложение по внесению изменений в проект Закона о пенсиях. По словам вице-председателя фракции Марис Лаури, первая ступень пенсионного фонда не должна зависеть только от стажа.
«Партия реформ не согласна с тем, что первая ступень пенсионного страхования будет привязана исключительно к стажу и не будет учитывать личный вклад человека. Разработанные правительством изменения разрушат действующую систему первой ступени пенсионного страхования, лишат людей мотивации получать более высокую зарплату и повысят тенденцию выплаты зарплаты в конверте. Правительство утверждает, что личный вклад человека влияет на пенсию, выплачиваемую через вторую ступень, но более чем 40 тысяч людей не имеют второй ступени пенсионного страхования из-за того, что она экономически для них невыгодна. Чтобы пенсия второй ступени была значительной, ее следует долго копить и вносить достаточно большие суммы. Стоит вспомнить, что в 2020-м году людям, родившимся в 1970-м году, исполнится 50 лет, и тем самым их пенсия будет накапливаться пятнадцать лет или немного больше, что для серьезной суммы слишком мало. Боюсь, что людей, достигших пенсионного возраста, будет ждать сильное разочарование», - добавила Лаури.
«Взносы следует делать не менее 20 лет как минимум со средней зарплаты. Еще лучше, если зарплата будет превышать среднюю. Конечно, небольшие взносы тоже дадут свой результат, но, скорее всего, в таком случае будущих пенсионеров ждет немалое разочарование», - подвела итог Лаури.
«Хорошо, что пенсионный возраст привязан к ожидаемой средней продолжительности жизни. Эстония не является исключением, все больше стран практикуют подобный подход. Такое решение поддержал также прошлый состав правительства», - заявила Лаури.
«Важно поддержать разнообразные возможности выхода на пенсию и мотивировать людей оставаться на рынке труда как можно дольше. Сейчас можно раньше выйти на пенсию и немного потерять в ее размере, а можно выйти позднее и выиграть финансово. Новое решение должно быть более мотивирующим, но пока что этого не заметно. Важно, чтобы максимально долгое пребывание на рынке труда поддерживали и другие законодательные акты, но действующее правительство эту мотивацию уменьшило», - прокомментировала Лаури сложившееся положение.