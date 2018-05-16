Марис Лаури: первая ступень пенсионного страхования не должна зависеть только от стажа

«Партия реформ не согласна с тем, что первая ступень пенсионного страхования будет привязана исключительно к стажу и не будет учитывать личный вклад человека. Разработанные правительством изменения разрушат действующую систему первой ступени пенсионного страхования, лишат людей мотивации получать более высокую зарплату и повысят тенденцию выплаты зарплаты в конверте. Правительство утверждает, что личный вклад человека влияет на пенсию, выплачиваемую через вторую ступень, но более чем 40 тысяч людей не имеют второй ступени пенсионного страхования из-за того, что она экономически для них невыгодна. Чтобы пенсия второй ступени была значительной, ее следует долго копить и вносить достаточно большие суммы. Стоит вспомнить, что в 2020-м году людям, родившимся в 1970-м году, исполнится 50 лет, и тем самым их пенсия будет накапливаться пятнадцать лет или немного больше, что для серьезной суммы слишком мало. Боюсь, что людей, достигших пенсионного возраста, будет ждать сильное разочарование», - добавила Лаури.