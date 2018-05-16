В Русском театре выступит лауреат «Грэмми» Боб Минцер

Вечер джаза с лауреатом премии «Грэмми» состоится в Русском театре 27 мая. Конечно, Минцер – не единственный саксофонист мирового уровня, однако его феномен заключается в бигбэндном звучании, интенсивности исполнения и выведении свободы самовыражения на совершенно недосягаемый уровень.

В составе квартета Yellowjackets, состоящего из лучших джазовых музыкантов, Минцер становился лауреатом «Грэмми» сразу в двух категориях – за лучшее выступление в стиле джаз-фьюжн и инструментальное R&B. Боб Минцер играет на саксофоне и бас-кларнете, пишет музыку и аранжировки, проводит мастер-классы и преподает в Университете Южной Калифорнии (University of Southern California). Некоторое время назад Минцер стал главным дирижером бигбэнда при Симфоническом оркестре Кёльнского радио (WDR Sinfonieorchester Köln), который недавно выступал и в Эстонии.

Боб Минцер музицировал с такими легендами мирового джаза, как Арт Блэйки, Джако Пасториус, Сэм Джонс, Рэнди Брекер, Гил Эванс, а также с симфоническими оркестрами. Кроме того, он успешно сотрудничал с мировыми звездами, представляющими другие музыкальные стили (например, с рок-группой Queen).

В Таллинне Боб Минцер даст единственный концерт в Эстонии. На сцене Русского театра он выступит с известным коллективом Estonian Dream Big Band (EDBB), уже в течение 20 лет радующим публику уникальными джазовыми выступлениями.