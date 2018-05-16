Город талантов: жители Таллинна решили пожарить шашлык прямо у себя в квартире

Вчера вечером спасателям поступил вызов в Таллинн на улицу Пеэрисе: в 14-этажном доме чувствовался запах гриля, подъезд был в дыму. Жильцы показали прибывшим на место спасателям квартиру, где, предположительно, жарили шашлыки.

Мужчина, решивший отметить теплый весенний вечер таким способом, поначалу отказывался впускать спасателей. Им удалось заглянуть в окна квартиры с помощью пожарной лестницы, после чего хозяин все же открыл им дверь.

Живущая в квартире семья отрицала, что жарила шашлыки, и спрятала устройства для гриля.

По словам спасателей, жарить шашлыки, конечно, приятно, однако делать это необходимо с соблюдением всех правил безопасности и определенно не в квартире.