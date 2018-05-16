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  • Город талантов: жители Таллинна решили пожарить шашлык прямо у себя в квартире

Город талантов: жители Таллинна решили пожарить шашлык прямо у себя в квартире

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Шашлыки. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANDRES TEISS / PM/SCANPIX BALTICS

Спасательный департамент рассказал на своей страничке в Facebook о странном происшествии, главные герои которого решили пожарить шашлыки в квартире 14-этажного дома и установили для этого настоящий гриль, пишет Postimees.

Вчера вечером спасателям поступил вызов в Таллинн на улицу Пеэрисе: в 14-этажном доме чувствовался запах гриля, подъезд был в дыму. Жильцы показали прибывшим на место спасателям квартиру, где, предположительно, жарили шашлыки.

Мужчина, решивший отметить теплый весенний вечер таким способом, поначалу отказывался впускать спасателей. Им удалось заглянуть в окна квартиры с помощью пожарной лестницы, после чего хозяин все же открыл им дверь.

Живущая в квартире семья отрицала, что жарила шашлыки, и спрятала устройства для гриля.

По словам спасателей, жарить шашлыки, конечно, приятно, однако делать это необходимо с соблюдением всех правил безопасности и определенно не в квартире.

«В большинстве случаев жарить шашлыки запрещено и на балконе, не говоря уже о внутренних помещениях», - подчеркнули спасатели.

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