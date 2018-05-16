Новая атака в Индонезии: на офис полиции напали неизвестные с самурайскими мечами

Как сообщил на брифинге представитель национальной полиции, напавшие сначала заехали на своей машине во двор, а затем устроили резню. В результате атаки два офицера были ранены. Другой офицер был сбит насмерть машиной, когда один из преступников попытался скрыться. Машина также сбила журналиста, оказавшегося во дворе участка, - он госпитализирован, передает Reuters.