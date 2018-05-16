Новая атака в Индонезии: на офис полиции напали неизвестные с самурайскими мечами

Индонезийская полиция застрелила четырех человек в среду 16 мая после того, как они с самурайскими мечами напали на офицеров штаба полиции в городе Пеканбару на острове Суматра, сообщает Newsru.com.
Как сообщил на брифинге представитель национальной полиции, напавшие сначала заехали на своей машине во двор, а затем устроили резню. В результате атаки два офицера были ранены. Другой офицер был сбит насмерть машиной, когда один из преступников попытался скрыться. Машина также сбила журналиста, оказавшегося во дворе участка, - он госпитализирован, передает Reuters.
Пытавшийся скрыться был задержан. Его сообщники убиты. По данным полиции, к телу одного из погибших был примотан подозрительный предмет, напоминающий бомбу.
Личности напавших и их мотивы пока устанавливаются.
Атака на полицейский участок произошла после серии подрывов террористов-смертников, организованных исламскими боевиками.