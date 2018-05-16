ср, 16.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
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Клиентов Swedbank может ожидать неприятный сюрприз

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ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

В ночь на четверг в связи с проведением техобслуживания могут происходить сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщил банк на своей домашней странице.

Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 05.00.

Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.

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