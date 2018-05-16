Клиентов Swedbank может ожидать неприятный сюрприз
16 мая 2018 г., 12:10
В ночь на четверг в связи с проведением техобслуживания могут происходить сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщил банк на своей домашней странице.
Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 05.00.
Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.