Налоговый департамент проверит строительство частных домов

По словам руководителя отделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Оскара Ыуна, проверки строительства частных домов в предыдущие годы показали явные улучшения в плане регистрации работников. «Если еще в 2015 году на посещенных объектах четверть работников была не зарегистрирована, то в прошлом году их доля снизилась до 16%. Но все же их доля по сравнению с другими секторами почти в три раза выше, в связи с чем объекты, где заказчиками являются частные лица, нуждаются во внимании департамента и в этом году», - добавил Ыун.

Помимо регистрации работников, Налоговый департамент интересует и то, намного ли уступает ли уровень зарплат в строительной фирме среднему уровню по отрасли и региону. “При необходимости мы выясним причины этого и действительный размер налогового обязательства”, - сказал Ыун.

Одна из целей проверок – напомнить получателям зарплат, что за декларирование и уплату налогов отвечают и они, если они сознательно взяли зарплату в конверте. В этом случае работодатель и работник отвечают за уплату подоходного налога солидарно.

“У получателя зарплаты в конверте может возникнуть обязательство заявить свой недоплаченный подоходный налог в своей ежегодной декларации и уплатить его. Поэтому мы советуем работникам самостоятельно просмотреть в электронном налоговом департаменте, декларировал ли работодатель за них их налоги», - пояснил Ыун.

С этой недели работники начнут получать от Налогово-таможенного департамента автоматические уведомления, если работодатель сделает о них в регистре запись о прекращении, начале и/или изменении даты окончания работы или отменит запись. До сих пор извещение работникам приходило лишь тогда, когда его регистрировали. Извещения о записях, сделанных работодателем, будут получать те работники, которые внесли свой э-мейл в электронный Налогово-таможенный департамент.