Украинский режиссер, осужденный в России на 20 лет колонии, объявил бессрочную голодовку

О голодовке, начатой Сенцовым, рассказал "Медиазоне" адвокат Дмитрий Динзе, посетивший осужденного в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе. Через защитника режиссер передал записку о своей одиночной акции протеста, сообщает Newsru.com.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ", - написал режиссер в записке, приписав в конце по-украински "Вместе и до конца. Слава Украине!".

Как рассказал Динзе, его подзащитный готовился к голодовке полтора месяца. В этот период он отказался от всех съестных передач, перестал покупать что-либо в магазине при колонии и перешел на баланду. Он ел минимальное количество еды, чтобы подготовить организм к длительному воздержанию от пищи.

Когда Сенцов понял, что к голодовке готов, он в письменном заявлении оповестил о ней начальника колонии, указав свои требования освободить украинских политзаключенных - всего 64 человека. Адвокату он не назвал имен.

"В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. О собственном освобождении он не требовал. Речь идет исключительно об освобождении политзаключенных", - подчеркнул Динзе.

Как только Сенцов начал голодать, его перевели в изолированную камеру, его здоровье контролирует медик. Сейчас состояние здоровья режиссера стабильное. Претензий непосредственно к колонии "Белый медведь", по словам адвоката, его подзащитный не предъявляет.

Динзе отметил, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний иногда заставляют голодающих пройти психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы их признали невменяемыми и подлежащими насильственному кормлению. При этом по результатам подобной экспертизы ранее Сенцов был признан полностью вменяемым.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Признанный сообщником Сенцова Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. Летом 2016 года Афанасьева и другого осужденного в России украинца Юрия Солошенко обменяли на двух журналистов из Одессы.

По версии следствия, с апреля по май 2014 года Сенцов, Кольченко, Чирний и Афанасьев подожгли в Симферополе офисы общественной организации "Русская община Крыма" и местного отделения партии "Единая Россия". В ФСБ заявили, что сообщники собирались взорвать самодельные бомбы в ночь на 9 мая 2015 года возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе.

В поддержку режиссера с требованием освободить его выступали многие знаменитые деятели культуры, включая таких мэтров европейского кино, как Педро Альмадовар, Аки Каурисмяки, Кен Лоуч, Даниэль Ольбрыхский, Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси. В Берлине в июне 2015 года в поддержку Сенцова прошли Дни украинского кино. В феврале 2018 года российская журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась с просьбой о содействии в освобождении украинского кинорежиссера к президенту Франции Эммануэлю Макрону.