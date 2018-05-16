Манга берегли теплые отзывы и чувство вины самих жертв

Манг сказал ей, что она очень строптивая и невежливая. «Что в этом и заключается моя ошибка и потому у меня неважные отношения с мужем. Он еще сказал, что с ним я рожу сына, и он делает это очень хорошо, а я только должна родить сына», - описала Силья полиции.

В итоге Силья отдала Мангу две 50-евровые купюры, на что он спросил, нужна ли сдача? «Невероятно, за эти приставания я еще должна была ему платить», - удивляется женщина, поскольку изначально речь шла о цене в 70 евро.

В тот сентябрьский вечер разошлись полюбовно. Силья сказала, что устала и очумела, а потому не смогла понять всю серьезность ситуации.

Тогда на глаза Силье попалась статья психиатра Лембита Мехиласа в Eesti Päevaleht, пациентов которого обвиняли в домогательствах. «Я хотела подать сигнал, а потому отправила описание случившегося в полицию», - рассказала Силье теперь Postimees. Никакого заявления на Манга она не написала, но считала необходимым, чтобы полиция все же была в курсе.

В этом и различие. В прошлом году полиция получила письмо Силье, а в этом году получила еще одно заявление на Манга. И это все за 30 лет, в течение которых астролог чувствовал себя спокойно при всех, всплывающих сегодня обвинениях.

«Может быть, его простили, потому что он живет в другой реальности», - отметила Силья и сказала, что мужчина ей тогда казался высокомерным, даже нарциссичным. Уходя, скорее Силья чувствовала себя виноватой.

Приставания были и в Maaleht

Чтобы понять, как из Манга был создан дурачивший эстонцев феномен, нужно вернуться на десятилетия назад. Бросивший учебу в Морской школе и в Таллиннском политехническим институте, а после этого учившийся на пасечника и массажиста, Манг обнаружил в себе интерес к астрологии в 1970-х.

С 1981 года Манг начал консультировать желающих в домах культуры по всей Эстонии, на заводах и фабриках, собрав вокруг себя маленький круг интересующихся. В конце того же десятилетия появились и первые из заявивших о себе теперь жертвы сексуального приставания.

Общественную известность Мангу принесла газета Maaleht, которая в начале 1990-х начала публиковать его гороскопы на год. «Предложение поступило все же от него и его окружения. Я не считал это журналистикой, я взял это как товар», - говорил плативший тогда Мангу ответственный издатель Maaleht Агу Веэтамм.

Манга продавали как бестселлер. Его гороскопы не публиковались ни в одной газете с рекордными тиражами, но их выпускали отдельными тиражом. В 2016 году на фестивале мнений Манг вместе с Эне Эргма был главным выступающим одного вечера. Многие жертвы Манга получили его контакт через редакцию Maaleht.