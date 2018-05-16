Манга берегли теплые отзывы и чувство вины самих жертв

Длинная вереница историй с приставаниями Игоря Манга уходит корнями в 1980-е. Привычка лапать женщин проявляла себя настолько часто, что его жертв можно найти даже в редакции газеты Maaleht, которую превратили в машину по изготовлению денег на его гороскопах. Рассказать о пережитом полиции решились всего две женщины. Почему он смог безнаказанно действовать на протяжении 30 лет? Этим вопросом задался Postimees.
И хотя подруга Сильи (имя изменено, настоящее имя редакции известно) предупреждала ее, что Мангу свойственно липнуть к женщинам, осенью 2017 года она решила отправиться к нему на прием.
«Я знала, что он лапает. Это - как всем известная тайна», - отметила Силья. Но когда шесть лет назад она ходила с Мангом гулять, все было в рамках приличия. Манг предсказывал Силье, девушке кажется, что все сбылось в точности.
Уверенность Силье придало то, что вновь она связалась с Мангом при посредничестве ассистента редакции газеты Maaleht, которому Силья оставила свои данные. После этого Манг сам позвонил Силье, чтобы договориться о встрече.
«Я думала, что перетерплю это, но я не знала, что меня ждет», - рассказала Силье свою историю приставания.
Лапание под музыку
Она очень удивилась, когда выяснилось, что вместо ателье ее ждала частная квартира в Ласнамяэ. «На окнах были шторы, играла спиритическая музыка, а начав, он сразу предложил мне алкоголь», - вспоминает Силье свое описание для полиции, которое она передала стражам порядка осенью прошлого года сразу после встречи.
От алкоголя она отказалась, как и от танца с Мангом, но гороскоп был основательным. После, посмотрев передачу Pealtnägija, она рассказала, что и ей Манг говорил, что ее «аспект Венеры напряжен и это не позволяет использовать весь потенциал», но ей можно помочь.
После разговора Манг попросил Силью подняться и встать у кровати, чтобы составитель гороскопов мог открыть ей чакры. Ее натальная карта показала же «проблемные аспекты». Силье нужно было закрыть глаза и представлять краски. А пока Манг трогал ее голову и шею.
«Сам он в это время был в каком-то цикле и экстазе. Он начал тереться об меня, и я чувствовала, что его пенис в состоянии эрекции. Я честно чувствовала себя очень плохо, я не осмелилась открыть глаза, потому что боялась, что вдруг он уже снял штаны», - описала Силья произошедшее в октябре прошлого года полиции.
Когда Манг начал мять грудь женщине, Сильре оттолкнула его. «Он скользил руками по телу и начал запускать их под блузку. В это же время он сказал, чтобы я держала глаза закрытыми. Я очень боялась, и ничего не могла сделать. Я же не знала, может ли он быть агрессивным, или вдруг у него в квартире есть еще кто-то, или он просто один сексуально озабоченный старик», - рассказала Силье, которая считала Манга лучшим астрологом и слушала его передачи.
«Мне было так трудно на него внезапно разозлиться или обозначить свою позицию, потому что эта ситуация оказалась для меня неожиданной. Я сказала: пожалуйста, прекратите. Тогда он захотел со мной потанцевать, и был очень обижен, что я этого не хотела», - вспоминает Силье.
Манг сказал ей, что она очень строптивая и невежливая. «Что в этом и заключается моя ошибка и потому у меня неважные отношения с мужем. Он еще сказал, что с ним я рожу сына, и он делает это очень хорошо, а я только должна родить сына», - описала Силья полиции.
В итоге Силья отдала Мангу две 50-евровые купюры, на что он спросил, нужна ли сдача? «Невероятно, за эти приставания я еще должна была ему платить», - удивляется женщина, поскольку изначально речь шла о цене в 70 евро.
В тот сентябрьский вечер разошлись полюбовно. Силья сказала, что устала и очумела, а потому не смогла понять всю серьезность ситуации.
Тогда на глаза Силье попалась статья психиатра Лембита Мехиласа в Eesti Päevaleht, пациентов которого обвиняли в домогательствах. «Я хотела подать сигнал, а потому отправила описание случившегося в полицию», - рассказала Силье теперь Postimees. Никакого заявления на Манга она не написала, но считала необходимым, чтобы полиция все же была в курсе.
В этом и различие. В прошлом году полиция получила письмо Силье, а в этом году получила еще одно заявление на Манга. И это все за 30 лет, в течение которых астролог чувствовал себя спокойно при всех, всплывающих сегодня обвинениях.
«Может быть, его простили, потому что он живет в другой реальности», - отметила Силья и сказала, что мужчина ей тогда казался высокомерным, даже нарциссичным. Уходя, скорее Силья чувствовала себя виноватой.
Приставания были и в Maaleht
Чтобы понять, как из Манга был создан дурачивший эстонцев феномен, нужно вернуться на десятилетия назад. Бросивший учебу в Морской школе и в Таллиннском политехническим институте, а после этого учившийся на пасечника и массажиста, Манг обнаружил в себе интерес к астрологии в 1970-х.
С 1981 года Манг начал консультировать желающих в домах культуры по всей Эстонии, на заводах и фабриках, собрав вокруг себя маленький круг интересующихся. В конце того же десятилетия появились и первые из заявивших о себе теперь жертвы сексуального приставания.
Общественную известность Мангу принесла газета Maaleht, которая в начале 1990-х начала публиковать его гороскопы на год. «Предложение поступило все же от него и его окружения. Я не считал это журналистикой, я взял это как товар», - говорил плативший тогда Мангу ответственный издатель Maaleht Агу Веэтамм.
Манга продавали как бестселлер. Его гороскопы не публиковались ни в одной газете с рекордными тиражами, но их выпускали отдельными тиражом. В 2016 году на фестивале мнений Манг вместе с Эне Эргма был главным выступающим одного вечера. Многие жертвы Манга получили его контакт через редакцию Maaleht.
Как Веэтамм, так и более поздние главные редакторы изданий Сулев Валнер, Айвар Вийдик и Андрес Эйларт говорят, что ничего не знали о пристрастиях Манга. Теперь же стало понятно, что своих жертв Манг находил в числе прочего и в Maaleht.
«В сарае Maaleht на Тоомпуйете он постоянно пытался лапать девочек, работавших на складе», - вспоминает бывшая работница газеты Реэт (имя изменено – ред.), занимавшаяся изданием в 2000-х.
Почему жертвы цепенели?
Реэт говорит, что Манг хватал женщин-работниц за грудь и ягодицы. У него были свои любимицы, с которыми он пытался остаться наедине. Именно по этой причине в Maaleht была традиция, если приходил Манг, звать на помощь других женщин.
«В редакции все это знали и говорили, что ему нравятся молодые блондинки, предупреждали и меня, - говорит одна из объектов интереса Манга, бывшая работница Maaleht Валентина. – Он приходил ко мне очень часто, но больших проблем с ним не было. Это было скорее приятное внимание».
Почему Мангу позволили домогаться в течение 30 лет?
Рассказавший эту историю открыто ведущий передачи Pealtnägija Михкель Кярмас говорит, что в описаниях жертв в глаза бросается особая палитра причин.
«Многие спрашивают, почему все продолжалось так долго, пока не достигло потолка, или почему они раньше никуда не обращались? Многие, конечно, обращались. Например, молоденькие девушки говорили свои родителям, но им не верили или не знали, что делать», - описывает Кярмас.
Брат одной жертвы с друзьями пошел к Мангу и устроил ему самосуд, в числе прочего, удалили сделанные им фотографии. Намеки на деятельность Манга поступали и в редакции газет, но никто не знал личностей тех, к кому домогались, а также системность и масштабы этих домогательств.
Странным остается то, что часть жертв Манга вообще не встревожились этими домогательствами. «Я считаю, что мораль всей этой истории в том, что жертвы не должны молчать», - говорит Кярмас.
Старший участковый Кесклиннаского отдела Пыхьяской префектуры Леа Бяренсон говорит, что о домогательствах обычно не говорят по психологическим причинам: «Люди испытывают страх, унижение, очень велико чувство собственной вины – вдруг это я сделала что-то не так». Вторая причина – незнание, можно ли привлечь человека к ответственности за домогательства.
По словам Бяренсон, одной из важных составляющих домогательства является то, что сексуальное деяние совершено против воли потерпевшего. И тут нежелание не обязательно должно быть высказано словами.
«Незнание и попытка закрыть глаза на ситуацию, придают домогателю уверенности. Мы советуем: не стоит испытывать ложного стыда, нужно сообщить в полицию», - советует сотрудник полиции.
Получившая в прошлом году из рук президента награду за профилактику насилия клинический детский психолог Марианна Сакснийт считает понятным, почему все это дело замалчивали.
Во-первых, Игорь Манг – общественный деятель и авторитет, к которому обращаются как те, у кого возникли трудности в жизни, так и другие заинтересованные. Если идут к человеку, который должен помочь, то доверие изначально больше.
«Если он вместо помощи начинает злоупотреблять человеком в сексуальном плане, то вероятнее всего реакцией человека будет оцепенение. Позже возникнет стыд и самобичевание, которым помогают и общественные убеждения», - говорит Сакснийт.
Психолог ссылается на то, что большее внимание чаще всего уделяют жертве. Оценивают, какая она, как одета, и чем она спровоцировала нападение. И неожиданно больше никого не интересует тот, кто все это сделал, в фокусе жертва.
«У людей, у которых есть травматичный опыт сексуального насилия, проще всего возникает чувство вины и стыда, они проще берут на себя ответственность за произошедшее», - уверяет психолог.
Игорь Манг (урожденный Смирнов)
Родился 15 июня 1949 года в Таллинне
Женат, имеет дочь
Учился:
Таллиннская 4-я средняя школа, 8 классов
Таллиннское мореходное училище – механик морозильных установок (не закончил)
Таллиннский политехнический институт – кафедра автомобильных дорог (не закончил)
Олуствереский техникум – пчеловод
Таллиннская спортивная школа – массажист
Богословский институт Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви (не закончил)
Должности:
Электрик-осветитель Драматического театра
Осветитель театра «Эстония»
Изготовитель фотокопий в Библиотеке им. Крейцвальда
Геодезист в Коммуналпроекте
Пчеловод в Аэгвиду и Ридала
Массажист в Пярнуском санатории
Ночной пожарный сторож в церкви Нигулисте
Экспедитор в Домском соборе
В 1981 году начал консультировать желающих в домах культуры, на заводах и фабриках по всей Эстонии, в начале 1990-х начал заниматься только астрологией.