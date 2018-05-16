ср, 16.05.2018
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  • Строго 18+: турецкие спортсмены устроили оргию и выложили фото в соцсеть

Строго 18+: турецкие спортсмены устроили оргию и выложили фото в соцсеть

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Занятие по таэквандо. Фото илюстративное

ФОТО: Lee Jin-man / AP

Занявшая второе место на Чемпионате Европы по тхэквондо оказалась в центре скандала: турецкие спортсмены, уступившие России пальму медального первенства, решили по окончании турнира весело провести время.

Пять участников сборной развлекались с единственной девушкой, которая, как отмечается, также является спортсменкой.

Болельщики уже потребовали наказать спортсменов за неподобающее поведение. На минувшем чемпионате Европы сборная Турции заняла второе место в медальном зачете, сообщает "Спорт-Экспресс".

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