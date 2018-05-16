Строго 18+: турецкие спортсмены устроили оргию и выложили фото в соцсеть
16 мая 2018 г., 12:37
Занявшая второе место на Чемпионате Европы по тхэквондо оказалась в центре скандала: турецкие спортсмены, уступившие России пальму медального первенства, решили по окончании турнира весело провести время.
Пять участников сборной развлекались с единственной девушкой, которая, как отмечается, также является спортсменкой.
Болельщики уже потребовали наказать спортсменов за неподобающее поведение. На минувшем чемпионате Европы сборная Турции заняла второе место в медальном зачете, сообщает "Спорт-Экспресс".
May 14, 2018