Яна Тоом: новая петиция о правах неграждан посвящена свободе передвижения

Основные различия в правах неграждан и граждан ЕС, включая граждан Эстонии, касаются свободы передвижения работников. Так, только граждане ЕС имеют право без каких-либо ограничений переезжать в другую страну ЕС с целью трудоустройства и рассчитывать на такое же обращение со стороны властей, что и граждане этой страны.

«Сегодня европейское право допускает возникновение парадоксальной ситуации, когда зарегистрированная в Евросоюзе фирма пользуется свободой передвижения, а ее владелец - нет. Например, у вас может быть небольшой бизнес в Эстонии, вы хотите перевести его в Финляндию. Фирма переехать может, а владелец - как получится», - поясняет депутат Европарламента Яна Тоом.

Различия в правах касаются и других областей жизни. За пределами Шенгенской зоны эстонские неграждане могут пользоваться правом безвизового въезда только в 15 стран (граждане Эстонии – в 139). На неграждан также не распространяются правила ЕС, касающиеся семейного права. Скажем, в случае развода за границей неграждане не всегда могут требовать применения эстонских законов.

В петиции подчеркивается, что с учетом последних решений Европейского суда справедливости права неграждан могут обсуждаться в контексте европейского законодательства.

После подачи предыдущей петиции - о праве голоса для неграждан - профильный комитет Европарламента провел слушания, по результатам которых было решено отправить правительствам Эстонии и Латвии, а также Европейской комиссии письма с настоятельной рекомендацией продолжить обсуждение проблемы с целью ее решения.

Петицию, зарегистрированную 16 мая, Тоом, Мамыкин и Кендер подали сразу после окончания слушаний по теме предыдущей петиции. Рассмотрение новой петиции в профильном комитете Европарламента ожидается до конца текущего года.