Читатель: как правильно оформить завещание или дарственную на квартиру?
16 мая 2018 г., 12:50
Я живу в квартире, приватизированной моей сестрой. Она хочет переписать ее на меня, я ее родной брат, пишет в редакцию "МК-Эстонии" читатель Аркадий.
Как это сделать юридически грамотно и с наименьшими финансовыми затратами?
«Для того чтобы подобрать подходящий вариант, нужно больше сведений. Например, подойдет ли вариант завещания или наследственного договора, желает ли сестра передать квартиру безвозмездно или только за плату, будет ли кто-то недоволен, и станет ли он оспаривать сделку или другим образом претендовать на квартиру», – отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex.
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