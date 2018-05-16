Читатель: как правильно оформить завещание или дарственную на квартиру?

От редакции:

«Для того чтобы подобрать подходящий вариант, нужно больше сведений. Например, подойдет ли вариант завещания или наследственного договора, желает ли сестра передать квартиру безвозмездно или только за плату, будет ли кто-то недоволен, и станет ли он оспаривать сделку или другим образом претендовать на квартиру», – отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex.