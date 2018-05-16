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  • Читатель: как правильно оформить завещание или дарственную на квартиру?

Читатель: как правильно оформить завещание или дарственную на квартиру?

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ФОТО: Михкель Марипуу

Я живу в квартире, приватизированной моей сестрой. Она хочет переписать ее на меня, я ее родной брат, пишет в редакцию "МК-Эстонии" читатель Аркадий. 

Как это сделать юридически грамотно и с наименьшими финансовыми затратами?

От редакции:

«Для того чтобы подобрать подходящий вариант, нужно больше сведений. Например, подойдет ли вариант завещания или наследственного договора, желает ли сестра передать квартиру безвозмездно или только за плату, будет ли кто-то недоволен, и станет ли он оспаривать сделку или другим образом претендовать на квартиру», – отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex.

Читайте полную статью на "МК-Эстонии".

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