Меркель подтвердила решимость сохранить соглашение с Ираном

Меркель отметила, что в общем и целом согласна с президентом США Дональдом Трампом в том, что сделка с Ираном "далеко не идеальна" и что с этой страной необходимо продолжить переговоры о ракетной программе и о действиях Тегерана в конфликтах на Ближнем Востоке. Однако вести переговоры с Ираном об актуальных проблемах легче, если сделка останется действительной, подчеркнула она.

Отношения с США важны, несмотря на разногласия

Одновременно Меркель указала, что отношения с Соединенными Штатами исключительно важны для Германии, несмотря на все существующие на данный момент разногласия. Вместе с тем европейцам необходимо брать на себя больше ответственности за собственное будущее, поэтому страны ЕС должны развивать военное сотрудничество как в рамках самого содружества, так и с НАТО, считает канцлер ФРГ. "Одна страна совершенно точно не сможет в одиночку гарантировать безопасность", - добавила она.