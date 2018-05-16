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Меркель подтвердила решимость сохранить соглашение с Ираном

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Ангела Меркель призвала страны ЕС к единству.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS/Scanpix

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вновь раскритиковала решение США в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана. Данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствуют о том, что власти в Тегеране выполняют свои обязательства по договору, подчеркнула она, выступая в среду, 16 мая, в бундестаге, сообщает dw.com.

Меркель отметила, что в общем и целом согласна с президентом США Дональдом Трампом в том, что сделка с Ираном "далеко не идеальна" и что с этой страной необходимо продолжить переговоры о ракетной программе и о действиях Тегерана в конфликтах на Ближнем Востоке. Однако вести переговоры с Ираном об актуальных проблемах легче, если сделка останется действительной, подчеркнула она.

Отношения с США важны, несмотря на разногласия

Одновременно Меркель указала, что отношения с Соединенными Штатами исключительно важны для Германии, несмотря на все существующие на данный момент разногласия. Вместе с тем европейцам необходимо брать на себя больше ответственности за собственное будущее, поэтому страны ЕС должны развивать военное сотрудничество как в рамках самого содружества, так и с НАТО, считает канцлер ФРГ. "Одна страна совершенно точно не сможет в одиночку гарантировать безопасность", - добавила она.

В начале мая Трамп сообщил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году. Он назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащать уран. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки своим обещаниям, продолжает разрабатывать ядерное оружие.

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