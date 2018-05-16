Десятки туристов жалуются на отравление в пятизвездочном отеле в Эмиратах

"По уточненным данным на вечер вторника [15 мая], несколько страховых компаний получили в общей сложности около 40 обращений от туристов, проживающих в отеле Sheraton. По одному из указанных обращений потребовалась госпитализация. В остальных случаях туристы получили амбулаторное лечение", - сообщили "Интерфакс" в ассоциации.

Точный диагноз туристов пока не сообщается, так как на лабораторный анализ требуется не менее 10 дней. Предварительный диагноз - "гастроэнтерит".

14 мая РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу туроператора "Библио Глобус" сообщило, что туристы пожаловались, что почувствовали недомогание после завтрака 9 мая в отеле Sheraton в эмирате Шарджа. При этом подчеркивалось, что пострадали не от отравления, а от ротавирусной инфекции.

"Все случаи амбулаторные. Сложно сказать, было ли это пищевое отравление или вирусная инфекция. На то, чтобы диагностировать инфекционное заболевание, требуется определенное время. В случаях желудочно-кишечных расстройств часто ставится диагноз "гастроэнтерит". Это значит, что организм на что-то отреагировал негативно", - пояснила агентству исполнительный директор "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева.

В отеле информацию о массовом отравлении туристов не подтвердили, уточняли ранее в АТОР.

В числе пострадавших были туристы из Татарстана. Яна Р., которая работает менеджером в крупной компании в Нижних Челнах, в комментарии сайту "Реальное время" пожаловалась, что на завтрак в отеле были "омлет деревянный" и "сосиски безвкусные". "Я просто обалдела от такого завтрака. Ребенок у меня от него отказался. А обедали и ужинали мы не в отеле", - вспоминает Яна. 9 мая, по ее словам, завтрак был из тех же яиц и колбасок, день прошел нормально, а ночью дочка проснулась и попросила воды. "Я потрогала лоб - она горит. "Нурофен" не помогает. С температурой начались понос и рвота. Утром ее тряпками мокрыми обкладывала, стала звонить в страховую компанию, поехала с их представителем в госпиталь", - рассказывает туристка.

По ее словам, в больнице ребенку дали жаропонижающие таблетки и отказались госпитализировать, несмотря на температуру 40 градусов. Вскоре температура поднялась и у матери. 12 мая в номер отеля в сопровождении двух сотрудников персонала наконец пришел врач и выписал антибиотики - их закупку отель взял на себя.

По словам участников событий, после жалоб постояльцев в отеле провели массовую чистку систем водопровода с помощью больших порций хлора. На время этих работ гостям "Шератона" запретили пользоваться водой в номерах и бассейном, куда люди в масках тоже бросали хлорку.

Уже по возвращению в Челны была госпитализирована племянница Яны. "Мы думаем, что это сальмонеллез. Диагноз нам в Эмиратах так и не поставили, говорили про гастроэнтерит", - рассказала собеседница "Реального времени".

По данным издания, в числе пострадавших оказались не только жители России, но и туристы из Украины, Казахстана, Германии и других стран. Среди россиян были большие группы туристов с Урала, из Санкт-Петербурга и Татарстана.

Как писала ранее "Фонтанка", петербургские туристы, которые вернулись домой 13 мая с отдыха в Шардже прямо с борта самолета отправились в инфекционную больницу. Как подтвердили источники издания, отдыхавшие в отеле Sheraton туристы почувствовали недомогание к вечеру 9 мая. Россияне предполагают, что отравились за завтраком в тот же день, по крайней мере те, кто к еде утром не прикасался, на диарею, рвоту и температуру не жаловались.

На следующий день сотрудники Sheraton раздали по номерам объявления о дезинфекции воды. "Мы просим вас воздержаться от питья воды из кранов в это время. Также, несмотря на то, что эта вода абсолютно безопасна, мы рекомендуем дать ей стечь в течение 10 минут перед использованием", - сообщалось к предупреждении.