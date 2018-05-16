Руководители больниц: к 2025 году в Эстонии должна появиться университетская больница с городками на севере и на юге

Председатель правления клиники Тартуского университета Урмас Сийгур объяснил «Актуальной камере», что идея крупной больницы заключается в том, чтобы иметь для клинических исследований большую популяцию, передал новостной портал ERR.

Одна больница, по словам Сийгура, снизила бы бессмысленную конкуренцию между медицинскими учреждениями, заодно было бы возможно улучшить распределение работы между ними.

Например, длительная практика по пересадке органов есть у Клиники Тартуского университета, а по лечению ожогов – у Северо-Эстонской региональной больницы, которая более компетентна в этом.

Руководитель клиники анестезиологии и интенсивного лечения Клиники Тартуского университета Йоэль Старкопф сказал в прямом эфире «Актуальной камеры», что создание общей университетской больницы не повлияет на систему уездных больниц, также это не поможет решению проблем с очередями на лечение.

«Это не является большой тайной, что мы – медики – очень осторожно оцениваем часть организации здравоохранения и формирования видения», - передали новости ERR мнение председателя правления Таллиннской детской больницы Катрин Лутс.

По словам вице-мэра Тыниса Мёльдера, курирующего таллиннские больницы, столица не откажется от плана построить за семь лет большую больницу, и если государство готово вложит в строительство учреждения 150 миллионов евро, то Таллинн отдаст принадлежащую ей детскую больницу государству.

Выводы Государственного контроля за 2011 год критиковали бездействие министра социальных дел Ханно Певкура в реформировании больничной сети, писал Postimees.

Аудит госконтроля, касавшийся жизнеспособности больничной сети Эстонии, опубликованный в 2010 году, показал, что для сохранения действующей сети больниц недостаточно ни пациентов и врачей, ни инвестиций в здания и приборы.

Пациентов хватит лишь на одну большую больницу

«Ключевым местом медицинского образования является университетская больница, в которой в достаточном объеме должны быть представлены все врачебные специализации, а также должна иметься инфраструктура для учебной и научной работы. Крайне важен регион обслуживания, который должен обеспечивать в полном объеме представленность всех важных заболеваний для учебной и научной работы», - пишут руководители больниц и врачи в своем обращении.

По словам составителей обращения, в регионах обслуживания большинства европейских университетских больниц проживает как минимум миллион человек. Для Эстонии это означает одну, обслуживающую всю страну университетскую больницу.

Это можно было бы сделать при объединении трех нынешних региональных больниц (клиники Тартуского университета, Таллиннской детской больницы, Северо-Эстонской региональной больницы – ред.) в общий консорциум. Можно было бы создать одну университетскую больницу, у которой было бы два городка: в Тарту и в Таллинне.

Как в Финляндии

В ближайшей к Эстонии Хельсинкской университетской больнице объединились 17 больниц, которые, учитывая время поездки, находятся друг от друга на том же расстояние, что Тарту и Таллинн.