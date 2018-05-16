Житель Аравете: "После взрыва банкомата здесь страшно жить"

Произошедший сегодня ночью в поселке Аравете взрыв банкомата приостановил работу местного магазина и не дал спокойно уснуть местным жителям.
Живущая недалеко от магазина Мари Мяэ сказала, что подозрительное движение возле магазина было замечено еще за час до взрыва. Она передала полиции снимки, которые могли бы помочь в установлении личности злоумышленников. По словам Мяэ, последние несколько недель она видела, как по ночам в Аравете скитались чужаки, и считает, что они могут быть причастны к произошедшему взрыву.
Житель Аравете Карме Томмула рассказал, что проснулся ночью от взрыва. "Сигнал вопил оглушительно. Я не могу уснуть очень долгое время", - вспоминает он.
Томмула считает невероятным, что кто-то решил своровать деньги в таком небольшом поселке, как Аравете. "Если все можно так просто взорвать, что будет дальше?" - добавил он.
Живущая рядом с магазином Хелле-Леониде Антон призналась, что это происшествие ее сильно напугало. "Ужасно, больше не хочется здесь жить", - прокомментировала она.
Проживающая в Аравете на протяжении 35 лет женщина добавила, что несмотря на происходящие ранее инциденты, она никогда не чувствовала себя такой незащищенной, как в этот раз.
Магазин временно не работает
Руководитель магазина Meie Тийна Эха сказала, что охранная фирма вызвала ее в два часа ночи и с тех пор она совсем не отдыхала. В магазин ее еще не пустили, но учитывая то, что она видела, торговый зал серьезно пострадал.
"Из камер наблюдения видно, что прилавок с алкоголем разбит, волна от взрыва разломала кран с водой, из-за чего весь пол в воде", - сказала Эха.
По ее словам, сегодня магазин открыт точно не будет, потому что ликвидация убытков требует времени. "Самое ужасное это то, что сегодня в магазин привозят товар", - сказала женщина.
Из-за последствий взрыва находящийся в здании салон тоже не может работать.