Министерство наносит ответный удар: резкое сокращение чиновников означает смерть государства

Егоров: кого постригут, а с кого и скальп снимут

Вице-канцлер Минфина, один из наиболее выдающихся госчиновников Дмитрий Егоров сказал, выражая свое личное мнение, что эстонские госучреждения есть куда сокращать.

Но, что касается выдвинутой идеи сокращения наполовину, по словам Егорова, это вопрос анализа. “Понятно, не все учреждения одинаково эффективны и одинаково неэффективны”, - отметил он. Егоров перефразировал бывшего коллегу: если со всех начнут срезать по 10%, то для кого-то это будет просто стрижка, а с кого-то снимут скальп.

И все же, ссылаясь на свой опыт, он сказал, что в Налогово-таможенном департаменте когда-то было почти в два раза больше работников – но управление на основе процессов и умелое применение инфотехнологий позволяет делать больше с меньшим количеством работников, которые при этом получают более высокую зарплату.

“Во многих министерствах, по-моему, есть свободный ресурс – и я читал многочисленные стратегии, цель составления которых осталась мне неясной и после прочтения документа”, - сказал Егоров. Составление ненужного документа – это не только расход времени работника и его начальства, но и расход времени других министерств, поскольку последние должны прочитать документ и согласовать его.

Но если бы действительно прошло серьезное сокращение, его последствия ощутили бы и политики. Это означает, что какой-то законопроект нельзя было бы подготовить за 10 дней, как это делалось до сих пор, а понадобилось бы 3-4 месяца.

“Зачастую законопроект – неправильный способ решния проблемы – в этом я, в общем, согласен с министром юстиции и предпринимателями, что бурного законотворчества могло бы быть намного меньше, поскольку речь не о первых годах республики”, - сказал чиновник.