Министерство наносит ответный удар: резкое сокращение чиновников означает смерть государства

Фонд, созданный известными предпринимателями, Riigireformi SA выдвинул смелую идею – уменьшить число госчиновников наполовину. По словам Минфина, это означало бы прекращение деятельности государства как такового.
Хотя концепция реформаторов состояла из многих пунктов, наиболее выдающимся из предложений оказалось сокращение чиновничьего аппарата. “Задача чиновников – находить решения, как делать дела, вместо того, чтобы искать причины, почему этого сделать нельзя”, - заявили предприниматели.
Кроме того, цель состоит в том, чтобы сэкономить расходы за счет раздутых штатов и дублирующих учреждений, которые не критичны для выполнения основных функций государства и работа которых может быть реорганизована либо заменена частным сектором. Поэтому предприниматели считают, что чиновничий аппарат можно было бы постепенно уменьшить в течение четырех следующих лет примерно на 50%, т.е. наполовину.
На вопрос, собираются ли они покуситься на весь публичный сектор, только на центральное правительство, местные самоуправления или другие госучреждения и фонды, член правления организации Райт Марусте ответил, что сейчас у них есть лишь исходная концепция, поэтому пока уточнены не все детали.
“Но мы отмечаем, что концепция фонда относительно уменьшения чиновничьего аппарата касается сектора общественной власти, а не публичного сектора как такового”, - пояснил Марусте. Это дает основания предполагать, что реформаторы все же имеют в виду исполнительную власть, т.е. правительственные учреждения и Рийгикогу.
В два раза меньше учителей и полицейских патрулей
По мнению Минфина, необходимо точно выяснить, какую целевую группу имели в виду бизнесмены. Если имеются в виду классические бюрократы, т.е. группы, обслуживающие развитие и формирование политики и законотворчества, то их в госаппарате по состоянию на начало этого года было всего 1134 – и этого, по мнению министерства, очень мало.
Если же реформаторы имели в виду центральное правительство в целом, где работало по состоянию на 2016 год 54 000 работника, то сокращение 50% штата означало бы прекращение деятельности государства, уверены в министерстве. «Это означало бы, что такие важные для государства функции, как порядок и безопасность, образование, медицинская помощь и уход, больше невозможно было бы осуществлять в полном объеме».
Это повлекло бы за собой сокращение в два раза полицейских патрулей, спасательных команд, Сил обороны, учителей и медицинских работников – последнее означает, что очереди на лечение растянулись бы еще больше, нарисовало министерство мрачную картину.
Структура работников госсектора довольно сложна и состоит из нескольких секторов, которые, в свою очередь, делятся на многие подведомственные учреждения. Далее приводим число работников публичного сектора по состоянию на 2016 год (самые свежие данные):
Чиновников уже сократили
По данным Минфина, число работников публичного сектора в целом с годами уменьшилось, в то же время их количество выросло в государственных учреждениях. Одна из причин этого – изменение статуса учреждений. Это означает, что, например, музеи, ранее действовавшие как государственные учреждения, постепенно стали фондами.
В период с июня 2015 по июнь 2016 года число работников центрального правительства было уменьшено c помощью квот по сокращению. Это должны были сделать все министерства. Всего за это время число госчиновников было уменьшено на 1712 человек.
Годом позже число работников центрального правительства уменьшилось еще на 578 человек. Общая цель правительства – чтобы число работников правительственного сектора не превышало 12% от трудоспособного населения государства и за достижением этой цели, по словам Минфина, следят каждый год.
Riigireformi SA считает, что, если сократить чиновничий аппарат на 50%, освободившийся фонд зарплат можно было бы распределить между имеющимися чиновниками. «Это мотивировало бы их повысить эффективность своей работы и отказаться от второстепенных занятий. Зарплаты оставшихся чиновников были бы повышены примерно в два раза», - предложил фонд.
Помимо изменений в числе чиновников, реформаторы хотят также уменьшить количество министерств и сконцентрировать их в Таллинне.
Егоров: кого постригут, а с кого и скальп снимут
Вице-канцлер Минфина, один из наиболее выдающихся госчиновников Дмитрий Егоров сказал, выражая свое личное мнение, что эстонские госучреждения есть куда сокращать.
Но, что касается выдвинутой идеи сокращения наполовину, по словам Егорова, это вопрос анализа. “Понятно, не все учреждения одинаково эффективны и одинаково неэффективны”, - отметил он. Егоров перефразировал бывшего коллегу: если со всех начнут срезать по 10%, то для кого-то это будет просто стрижка, а с кого-то снимут скальп.
И все же, ссылаясь на свой опыт, он сказал, что в Налогово-таможенном департаменте когда-то было почти в два раза больше работников – но управление на основе процессов и умелое применение инфотехнологий позволяет делать больше с меньшим количеством работников, которые при этом получают более высокую зарплату.
“Во многих министерствах, по-моему, есть свободный ресурс – и я читал многочисленные стратегии, цель составления которых осталась мне неясной и после прочтения документа”, - сказал Егоров. Составление ненужного документа – это не только расход времени работника и его начальства, но и расход времени других министерств, поскольку последние должны прочитать документ и согласовать его.
Но если бы действительно прошло серьезное сокращение, его последствия ощутили бы и политики. Это означает, что какой-то законопроект нельзя было бы подготовить за 10 дней, как это делалось до сих пор, а понадобилось бы 3-4 месяца.
“Зачастую законопроект – неправильный способ решния проблемы – в этом я, в общем, согласен с министром юстиции и предпринимателями, что бурного законотворчества могло бы быть намного меньше, поскольку речь не о первых годах республики”, - сказал чиновник.