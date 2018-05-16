Полиция задержала руководителя спортивного центра Сыле

«Согласно первоначальным подозрениям, руководитель спортивного центра Сыле неоднократно принимал взятки у одного клиента спортивного центра, взамен клиент получал более подходящее время для спорта, платил меньше и дела с ним велись быстрее», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

Уголовное дело было возбуждено полторы недели назад, и сегодня были проведены первые следственные действия: задержание подозреваемого и обыски связанных с ним мест.

Уголовное производство ведет бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с коррупцией под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

Курирующий сферу спорта вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что на данный момент первостепенная задача Департамента по делам молодежи и спорта и Таллиннской горуправы – получить необходимую информацию о происходящем, а также о характере возможных подозрений. «Мы осуществляем всестороннее сотрудничество с Центральной криминальной полицией, – сказал Белобровцев. – Наша обязанность – обеспечить справедливое управление городским имуществом, чтобы центр находился в добрых руках и любые злоупотребления исключались».