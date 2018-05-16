Полиция задержала руководителя спортивного центра Сыле

Центральная криминальная полиция проводит следственные действия в таллиннском спортивном центре Сыле, руководитель спортивного центра Тоомас Ристлаан задержан, пишет Postimees.
«Согласно первоначальным подозрениям, руководитель спортивного центра Сыле неоднократно принимал взятки у одного клиента спортивного центра, взамен клиент получал более подходящее время для спорта, платил меньше и дела с ним велись быстрее», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.
Уголовное дело было возбуждено полторы недели назад, и сегодня были проведены первые следственные действия: задержание подозреваемого и обыски связанных с ним мест.
Уголовное производство ведет бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с коррупцией под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
Курирующий сферу спорта вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что на данный момент первостепенная задача Департамента по делам молодежи и спорта и Таллиннской горуправы – получить необходимую информацию о происходящем, а также о характере возможных подозрений. «Мы осуществляем всестороннее сотрудничество с Центральной криминальной полицией, – сказал Белобровцев. – Наша обязанность – обеспечить справедливое управление городским имуществом, чтобы центр находился в добрых руках и любые злоупотребления исключались».
Белобровцев отметил также, что очень важно обеспечить слаженную работу Сылеского спортивного центра, несмотря на этот неприятный инцидент. «О кадровых решениях можно будет говорить, когда мы получим полную информацию из полиции», – сказал Белобровцев.