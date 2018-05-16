Слезы печали, новый контракт и статус фаворита

Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер был очень расстроен невызовом в сборную Германии на ЧМ-2018.

30-летний нападающий расплакался на тренировке мюнхенского клуба.

Партнеры по команде и главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поддержали Вагнера. Хайнкес сказал, что вызвал бы игрока в сборную и не понимает решения Лева, сообщает Bild.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев останется на своем посту до 2022 года.

58-летний специалист продлил контракт с Немецким футбольным союзом на четыре года.

Также соглашения продлили с помощником тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кепке.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Он привел команду к победе на ЧМ-2014 и Кубке конфедераций-2017.

Для подготовки к чемпионату мира в России вызваны 27 игроков. В окончательной заявке 4 июня останутся 23 футболиста.

Вратари: Бернд Лено («Байер»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»);

Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Джонатан Та («Байер»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Леон Горетцка, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Месут Озил («Арсенал»);

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Нильс Петерсен («Фрайбург»), Томас Мюллер («Бавария»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).