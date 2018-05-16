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Bидео

Видео: велосипедисты въехали в тайный тоннель и чудом спаслись от поезда

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Велосипедист. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Два бразильских велосипедиста едва не погибли под колесами поезда, заехав в тоннель, передает Lenta.ru.

Видео снял местный житель Джедсон Джил Миранда (Jedson Gil Miranda) на камеру, прикрепленную к велосипедному шлему. На кадрах видно, как он вместе со спутником заезжает в пустой тоннель, однако через некоторое время мужчины слышат звуки приближающегося поезда. Перепуганный Миранда бросает велосипед на насыпи у рельсов и бежит к выходу из тоннеля, его товарищ также успевает из него выехать.

После того, как поезд проехал, бразилец бросается внутрь тоннеля, хватает велосипед и на огромной скорости выезжает из него с другой стороны.

Издание предположило, что бразильцы, вероятно, считали, что тоннель заброшен.

По данным издания, видео широко разошлось по сети, а комментаторы обвинили бразильцев в безрассудности и пошутили, что удивлены, что велосипедисты не пожаловались на «поезда, которые ездят по их велодорожкам».

Смотрите видео!

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