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Где вы, поклонники славянской письменности и культуры?

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ФОТО: Афиша мероприятия

С 18 по 27 мая в Центре русской культуры пройдут масштабные Дни славянской письменности и культуры, уже в десятый раз традиционно включающие в себя русский, белорусский и украинский дни, концерт православных духовных песнопений, а также концерты классической и народной музыки. Дополнят программу лекции, выставки и другие тематические мероприятия.

Все мероприятия Дней славянской письменности и культуры-2018 посвящаются 100-летию Эстонской Республики.

24 мая во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и культуры как великий день единения всех славян. Это день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, принесших на Русь письменность и приобщивших славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Время показало, что Дни славянской письменности и культуры имеют большое значение для нашей столицы, так как объединяют людей, наглядно показывая, что славяне на эстонской земле помнят и чтут свои корни, свои традиции, что славянские народы, живущие здесь, открыты всему миру и что границы и расстояния - не помеха для тех, кто любит творчество.

Организатором мероприятий выступит культурное объединение «Кирилл и Мефодий».

Мероприятия поддерживают: Центр русской культуры, Таллиннский департамент культуры, Фонд интеграции, Министерство Культуры.

Программа Дней славянской письменности и культуры -2018 в Центре русской культуры

18 мая  в 13.00 (малый зал)

Открытие Дней славянской письменности и культуры.  "Вечные образы и символы русской литературы" - свободный диалог о русской словесности проведет Сергей Владимирович Федоров, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

18 мая в 16.00   Открытие выставки Объединения русских художников в Эстонии   

18 мая  в 18 .00 (малый зал)

«И на душе весна».

Концерт женского хора «Славянка» 

19 мая в 16.00 (малый зал)

«Есть сила благодатная в созвучье слов живых...»

Концерт камерного хора «Элегия» и смешанного хора «Русь»

21 мая в 17.00 ( конференц-зал)

"Из истории древней русской культуры и литературы".  

Лекция магистра истории культуры Татьяны Червовой.

22  мая в 12.00 (конференц-зал)

«Кирилл и Мефодий»

Лекция члена Союза художников Эстонии, Сергея Минина

23  мая  в 17.00  ( малый зал)

«Голоса славян».

Концерт классической  музыки. Участвуют солисты Русского филармонического общества.

23 мая в 18.30.  Александро-Невский собор.

Концерт духовной музыки. Памяти Высокопреосвященнейшего Митрополита Корнилия.                  

Участвуют церковные и светские хоры Таллинна.

24 мая в 11.00  (конференц-зал)

"Сюжеты русской живописи XVIII-XIX веков, основанные на литературных памятниках России».

Лекция члена Союза художников Эстонии Валерия Лаура

24 мая в 18.00  (малый зал)

«Песенные мостки».

Концерт фольклорной музыки  с участием фольклорных коллективов Таллинна и Хаапсалу.

25 мая  в 18.00 (большой зал).

День русской культуры

«Русское чудо» -  к 130-летию создания концертной балалайки. 

Показ фильма «Тайна трёх струн» (при поддержке Посольства Российской Федерации в Эстонской Республике)

Выступление народного ансамбля «Рондо» (Брест).

26 мая в 18.00 (большой зал)

День белорусской культуры

Участвуют: студенческий фольклорный театр. «ФолькАрт» БГУКИ (Минск), фэнтези-фолк группа «Nevrida» (Минск), заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь  народный  ансамбль «Рондо» (Брест), ансамбль «Лянок» белорусского общества «Лёс» (Таллинн).  

27 мая в 13.00 (малый зал)

Концерт учеников Музыкальных школ Эстонии

27 мая в 16.00  (большой зал)

День украинской культуры 

Участвуют коллективы и солисты Ассоциации украинских организаций в Эстонии.

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