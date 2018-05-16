Где вы, поклонники славянской письменности и культуры?

С 18 по 27 мая в Центре русской культуры пройдут масштабные Дни славянской письменности и культуры, уже в десятый раз традиционно включающие в себя русский, белорусский и украинский дни, концерт православных духовных песнопений, а также концерты классической и народной музыки. Дополнят программу лекции, выставки и другие тематические мероприятия.
Все мероприятия Дней славянской письменности и культуры-2018 посвящаются 100-летию Эстонской Республики.
24 мая во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и культуры как великий день единения всех славян. Это день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, принесших на Русь письменность и приобщивших славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Время показало, что Дни славянской письменности и культуры имеют большое значение для нашей столицы, так как объединяют людей, наглядно показывая, что славяне на эстонской земле помнят и чтут свои корни, свои традиции, что славянские народы, живущие здесь, открыты всему миру и что границы и расстояния - не помеха для тех, кто любит творчество.
Организатором мероприятий выступит культурное объединение «Кирилл и Мефодий».
Мероприятия поддерживают: Центр русской культуры, Таллиннский департамент культуры, Фонд интеграции, Министерство Культуры.
Программа Дней славянской письменности и культуры -2018 в Центре русской культуры
18 мая в 13.00 (малый зал)
Открытие Дней славянской письменности и культуры. "Вечные образы и символы русской литературы" - свободный диалог о русской словесности проведет Сергей Владимирович Федоров, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
18 мая в 16.00 Открытие выставки Объединения русских художников в Эстонии
18 мая в 18 .00 (малый зал)
«И на душе весна».
Концерт женского хора «Славянка»
19 мая в 16.00 (малый зал)
«Есть сила благодатная в созвучье слов живых...»
Концерт камерного хора «Элегия» и смешанного хора «Русь»
21 мая в 17.00 ( конференц-зал)
"Из истории древней русской культуры и литературы".
Лекция магистра истории культуры Татьяны Червовой.
22 мая в 12.00 (конференц-зал)
«Кирилл и Мефодий»
Лекция члена Союза художников Эстонии, Сергея Минина
23 мая в 17.00 ( малый зал)
«Голоса славян».
Концерт классической музыки. Участвуют солисты Русского филармонического общества.
23 мая в 18.30. Александро-Невский собор.
Концерт духовной музыки. Памяти Высокопреосвященнейшего Митрополита Корнилия.
Участвуют церковные и светские хоры Таллинна.
24 мая в 11.00 (конференц-зал)
"Сюжеты русской живописи XVIII-XIX веков, основанные на литературных памятниках России».
Лекция члена Союза художников Эстонии Валерия Лаура
24 мая в 18.00 (малый зал)
«Песенные мостки».
Концерт фольклорной музыки с участием фольклорных коллективов Таллинна и Хаапсалу.
25 мая в 18.00 (большой зал).
День русской культуры
«Русское чудо» - к 130-летию создания концертной балалайки.
Показ фильма «Тайна трёх струн» (при поддержке Посольства Российской Федерации в Эстонской Республике)
Выступление народного ансамбля «Рондо» (Брест).
26 мая в 18.00 (большой зал)
День белорусской культуры
Участвуют: студенческий фольклорный театр. «ФолькАрт» БГУКИ (Минск), фэнтези-фолк группа «Nevrida» (Минск), заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль «Рондо» (Брест), ансамбль «Лянок» белорусского общества «Лёс» (Таллинн).
27 мая в 13.00 (малый зал)
Концерт учеников Музыкальных школ Эстонии
27 мая в 16.00 (большой зал)
День украинской культуры
Участвуют коллективы и солисты Ассоциации украинских организаций в Эстонии.