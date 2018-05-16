Где вы, поклонники славянской письменности и культуры?

24 мая во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и культуры как великий день единения всех славян. Это день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, принесших на Русь письменность и приобщивших славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Время показало, что Дни славянской письменности и культуры имеют большое значение для нашей столицы, так как объединяют людей, наглядно показывая, что славяне на эстонской земле помнят и чтут свои корни, свои традиции, что славянские народы, живущие здесь, открыты всему миру и что границы и расстояния - не помеха для тех, кто любит творчество.