Swedbank: во взорванном банкомате было 100 000 евро

Лаасберг добавил, что полиция расследует инцидент и точные обстоятельства пока выясняются. По его словам, нападения на банкоматы встречаются редко – один-два раза в год. «Для обеспечения безопасности банкоматов используются различные методы, и, как правило, злоумышленника не удается добраться до денег, и такие атаки ограничиваются лишь повреждением автомата», - сказал он.

Сегодня около двух часов ночи в Ярвамаа в Аравете взорвали банкомат. Местный житель рассказал Järva Teataja, что слышал ночью несколько сильных взрывов, после которых в магазине сработала сигнализация.

На месте выяснилось, что взорвали банкомат Swedbank. На стене магазина, где раньше был банкомат, зияла дыра. Были разбиты и окна. Парковка у магазина была усыпана осколками и фрагментами банкомата. Кроме того, на земле валялись деньги.

По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоняк, в Центр тревоги в 1.58 поступило сообщение о том, что в поселке Аравете слышна сигнализация возле банкомата, включению которой предшествовал звук, похожий на взрыв, кроме того, сообщалось, что разрушена передняя часть банкомата. «Уточняется, что использовали для взлома банкомата», - добавила она.