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Отвечает "Киллер": хотят ли русские войны?

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ФОТО: Erakogu

Один из самых известных околофутбольных людей России Василий "Киллер" Степанов заявляет, что русские фанаты войны не хотят и повторения событий, случившихся на Евро-2016 не будет.

"Ничего подобоного, как на Евро, не произойдет. Для России ЧМ - крупнейшее соревнование после Олимпиады. Этот праздник футбольным хулиганам не позволят испортить - заявил Степанов - Как говорил Александр Невский: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, а те кто придут с добром, тех встретят хлебом-солью." Все будет сделано для фанатов."

В России и ФИФА больше всего боятся повторения "Марсельской бойни", когда в 2016 году в Марселе сошлись россияне и англичане.

"Более чем уверен, что тех фанатов, которые приедут в Россию подраться, их просто не пустят вообще в страну. А тех кто приедет, тех встретят радушно." - сказал Степанов.

Англичанам играть свои встречи в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде.

Степанов считает, что разговоры о том, что за англичанами в России будет охота, раздутыми: "Это полное дерьмо, что, как показывают британские СМИ, у нас якобы где-то под Воронежем, хулиганы в масках точат топоры и готовятся к махачам."

Сам Степанов внесен в России в "черный список" - ему запрещено посещать стадионы. "Хотел в прошлом году посмотреть матчи Кубка Конфедераций с тремя своими детьми - не пустили. Не знаю, пустят ли на игры ЧМ. Заявку на Паспорт болельщика я подавал, посмотрим, дадут ли мне разрешение..." - заключил Степанов.

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