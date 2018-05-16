Москва, как много в этом звуке!

А увидели мы красивый чистый город, который без конца моют поливальные машины, причем, как сказал нам представитель принимающей стороны, моют строго по графику и даже в дождь. Город, лишенный разномастных будок, ларьков и киосков, теснившихся двадцать лет назад около станций метро, и соответствующей публики около них. Город, который бесконечно строится и никогда не спит.

Конечно, впечатления туристов, которые два дня колесили по Москве и Московской области на наземном, подземном и водном транспорте, а также немало прошли пешком, достаточно поверхностны. Но впервые оказавшиеся в российской столице эстонские коллеги открывали для себя неведомую Москву, радуясь своим открытиям, как дети. Они восторгались тем, что в отеле и ресторане с ними говорят по-английски, и сами с удовольствием пытались говорить по-русски. Изумлялись масштабам и расстояниям, красоте Кремля и куполам Храма Христа Спасителя, обалдевали от метро.

Сегодняшняя Москва – настоящий европейский город, столица огромного государства с гигантским бюджетом, которого все равно не хватает. Скоростные дороги не справляются с пробками, и местные жители измеряют расстояние не в километрах, а в часах и минутах, потому что одни и то же расстояние в разное время суток можно преодолеть и за десять минут, и за час - ну, и от вида транспорта зависит. Все то и дело заглядывают в телефоны, где горят красным цветом улицы, на которых движение замерло в пробках.

Москва – это город вежливых охранников. Эти люди в черном везде: у входов в торговые центры, в каждом магазине и в аптеке, на въездах в подземные парковки, не говоря уже о метро. Метрополитеновские охранники, между прочим, как оказалось, с удовольствием выполняют функции справочного бюро.

Москва – это город улыбчивых дворников и шустрых услужливых официантов, которые, судя по их симпатичным лицам, прибыли в столицу в поисках работы из ближнего зарубежья.

На Поклонной горе жители окрестных домов гуляли с детьми и загорали на траве, по Москве-реке сновали пароходики с туристами. На набережных фланировали и танцевали. Полон народа был и парк «Зарядье», на посещение которого, к сожалению, не хватило времени.

На Красной площади и около нее, недалеко от притаившихся полицейских автобусов, предназначенных, надо полагать, для транспортировки участников несанкционированных стихийных митингов, прогуливались группы детей и подростков в разнообразной милитаризированной одежде.

Туристы, переминаясь с ноги на ногу, ждали на жаре каких-то важных персон, которые, как шумели в толпе, должны были приехать к могиле Неизвестного солдата в оцепленный и закрытый для посетителей Александровский сад.

Спальные районы пестрели вывесками: ресторан итальянской кухни «Тарантино», пекарня «Лепёшкинъ», «Помпончик» – чебуреки и пончики, кафе «У дяди Саши», детская стоматология «Зубрёнок», множество забегаловок предлагают восточную кухню – тут и «Чайхана», и «Чайхона» - интересно, какая между ними разница? Прелестна вывеска интернет-магазина инструментов «Кувалда.ру»… Название ресторана «Пехорка» заставило полезть в google и узнать, что это слово очень даже приличное – есть такая речка в Москве и Московской области.

Но чем дальше от центра, тем меньше перемен: все те же, что и 20 лет назад, выкрашенные прямо по кирпичам люберецкие хрущевки, вышедшие что-то порешать котельнические пацаны и множество пожилых людей, бредущих в расположенные неподалеку магазины сети «Пятерочка».

«Kui mõnus!» - вздохнула эстонская коллега, доедая очередное изумительно вкусное мороженое. А на Кузнецком мосту два прохиндея пытались впаривать прохожим фальшивую Chanel.