Дирижер Кристьян Ярви: Эстония должна протянуть руку России

"Мы должны протянуть руку и сказать, что хотим быть партнером по сотрудничеству, потому что мы соседи. Но сделать это надо смело, по-настоящему", - добавил он.

В ответ на вопрос ведущего, возможны ли такие отношения, пока президентом России остается Владимир Путин, Ярви ответил, что вопрос не в том, кто находится у власти в Москве: "Все равно, кто сейчас находится или потом окажется в Кремле, мы должны работать с этим человеком. Ждать, что придет кто-то другой... Может придти кто-то хуже, может кто-то лучше, но ждать этого нельзя".