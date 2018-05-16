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Дирижер Кристьян Ярви: Эстония должна протянуть руку России

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Кристьян Ярви.

ФОТО: TMW pressimaterjal

Россия - соседнее с Эстонией государство и останется им в будущем, поэтому Таллинн должен протянуть руку Москве и заявить о желании быть партнером по сотрудничеству, считает известный эстонский дирижер Кристьян Ярви, передает Rus.err.

"Русские - наши самые большие друзья, а мы играем в политические игры с Америкой", - сказал Ярви в среду в интервью радиостанции Vikerraadio.

"Мы должны протянуть руку и сказать, что хотим быть партнером по сотрудничеству, потому что мы соседи. Но сделать это надо смело, по-настоящему", - добавил он.

В ответ на вопрос ведущего, возможны ли такие отношения, пока президентом России остается Владимир Путин, Ярви ответил, что вопрос не в том, кто находится у власти в Москве: "Все равно, кто сейчас находится или потом окажется в Кремле, мы должны работать с этим человеком. Ждать, что придет кто-то другой... Может придти кто-то хуже, может кто-то лучше, но ждать этого нельзя".

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