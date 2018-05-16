Картина дня: взрыв банкомата, задержание руководителя центра Сыле и переломившийся пополам грузовик

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Деньги валялись повсюду: в Ярвамаа воры взорвали банкомат и скрылись
Сегодня ночью в Ярамаа в Аравете в магазине неизвестные взорвали банкомат. Читайте далее...
Фото: после драки помахали кулаками - полиция усмиряла устроивших драку фанатов "Левадии", огорченный поражением игрок сломал дверь
Горячее таллиннское дерби "Калью" и "Левадии", в котором Александр Волков за минуту перевернул ход встречи в пользу хозяев (2:1) настолько разочаровала игроков и поклонников "Левадии", что усмирять болельщиков пришлось полицейским патрулям и группе быстрого реагирования. Читайте далее...
Потеря детей помогла избавиться от наркотической зависимости
Надежда – мать троих детей, которых у нее отобрали из-за ее наркотической зависимости. Она была бездомной колющейся наркоманкой, сидела в тюрьме, но теперь смогла навести порядок в своей жизни - настолько турбулентной, что не каждый сумел бы ее сохранить. Читайте далее...
Фото, видео: грузовик зацепил краном виадук в Хааберсти и переломился пополам
Сегодня около 10 утра в Таллинне на круговом перекрестке Хааберсти грузовик со слишком выступающим краном пропорол новый мост. Читайте далее...
Нейвельт: не пора ли примириться с прошлым и признать, что и в советское время было много хорошего?
Мы высоко ценим времена начала Эстонской Республики и последние 30 лет, однако с 50 годами между ними мы как будто ничего не можем поделать. Читайте далее...
Взлетели до небес: цены на топливо побили рекорд пятилетней давности
Вчера в Эстонии цены на бензин на столичных заправках достигли самой высокой отметки за последние пять с половиной лет. Последний раз цены так поднимались в октябре 2012 года. Читайте далее...
Клиентов Swedbank может ожидать неприятный сюрприз
В ночь на четверг в связи с проведением техобслуживания могут происходить сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщил банк на своей домашней странице. Читайте далее...
Пропавший после посещения таллиннского бара мужчина найден
Полицейские связались с Яанусом, установили его местонахождение и убедились, что угрозы его жизни нет. Он ушел из дома по личным причинам. Полиция благодарит людей за помощь в распространении информации и в поисках Яануса. Читайте далее...
Министерство наносит ответный удар: резкое сокращение чиновников означает смерть государства
Фонд, созданный известными предпринимателями, Riigireformi SA выдвинул смелую идею – уменьшить число госчиновников наполовину. По словам Минфина, это означало бы прекращение деятельности государства как такового. Читайте далее...
Полиция задержала руководителя спортивного центра Сыле
Центральная криминальная полиция проводит следственные действия в таллиннском спортивном центре Сыле, руководитель спортивного центра Тоомас Ристлаан задержан, пишет Postimees. Читайте далее...