Солдаты-союзники разбили дверь машины скорой помощи, водитель которой не захотел стать таксистом

Поскольку водитель скорой помощи, работающего при местной больнице AS Karell, отказался пойти навстречу такому пожеланию, один из мужчин ударил по машине ногой, повредив, таким образом, правую переднюю дверь автомобиля.

Находящийся в отъезде председатель правления AS Viru Haigla Меэлис Кукк не захотел комментировать эту тему сегодня, но подтвердил, что AS Karell, которому принадлежит машина, подало заявление в полицию. «Полиция была на месте происшествия и зафиксировала ситуацию», - лаконично сказал Кукк.

Член правления Karell Kiirabi Ленне Рятсеп сказала, что у нее нет информации больше, чем у предыдущего оратора: «Такой инцидент произошел, и этого я не отрицаю, но точнее прокомментировать не могу».

По словам Рятсеп, получившей повреждения машиной позавчера занялся механик.