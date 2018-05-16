Вопрос читателя: Telia берет в рабство клиентов Diil?

Postimees публикует как письмо клиента, так и ответ Telia, которой и принадлежит разговорная карта Diil.

«Хитрость Telia привела клиентов в рабство и подняла стоимость пакетов почти на 50 процентов, в том числе и ухудшив качество услуг. Telia (Diil) прошлой осенью сделала мне предложение, которое содержало "бесплатный" телефон, 15 Гб интернета, 1000 разговорных минут и 100 смс-сообщений с общей стоимость 4.46 евро. Вчера на электронную почту мне пришло письмо, что в дальнейшем цена станет 6.99 евро, причем объем интернета будет только 12 Гб!

Как утверждается, прекратить договор можно без штрафа. Если хочешь отказаться от договора, то, как выяснилось, за телефон, которому уже восемь месяцев, необходимо заплатить остаточную стоимость в 169 евро (Huawei P9 lite mini — на данный момент новый продается в э-магазине Telia за 139-149 евро), - пишет читатель. - Очень хитрый и полезный бизнес: человека берут в рабство с помощью договора на два года, поднимают стоимость договора на 50 процентов и снижают качество услуг. Также требуют за предложенное вначале так называемое бесплатное устройство нереального размера сумму. Жду от Telia следующего нереального роста цен, поскольку я на два года стал крепостным, а цена может подняться на неизвестно какую высоту».

Комментирует пресс-секретарь Telia Райго Неудорф:

«Diil недавно проинформировал своих клиентов о том, что закрывает старые мобильные пакеты и заменяет их на новые и современные, которые предлагают в сравнении с прошлыми ощутимо больше контента и ценности. Поэтому невозможно таким образом сравнивать старые и новые пакеты.

Например, все новые пакеты Diil содержат неограниченное количество звонков и сообщений как в Эстонии, так и в ЕС. На звонки из Эстонии в страны Балтии и Скандинавии в пакетах предусмотрен определенный объем звонков.

Также во всех пакетах определенный объем мобильного интернета, который по цене и условиям местного рынка можно использовать во всем Европейском Союзе. Таким образом, для клиентов Diil, которые минимум раз в год посещают какую-либо страну ЕС, станет путешествие значительно удобнее и дешевле.

Новый пакет предлагается каждому клиенту на основании того, как много ежемесячно он использует мобильный интернет.

Что касается компенсации остаточной стоимость устройства, информация об этом всегда есть в подписанном клиентом договоре. Важно здесь обратить внимание, что Договор услуги связи клиент при желании может расторгнуть без штрафа. В случае комплексного договора, который содержит как мобильные услуги, так и новое устройство в рассрочку, следует при преждевременном расторжении договора заплатить остаточную стоимость устройства.