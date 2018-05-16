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Метровые щуки попадались на крючок одна за другой

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После того, как было снято это фото, Эркки Мяэвяли отпустил щуку весом 9 кг и длиной 107 см обратно в воду.

ФОТО: Erakogu

Пярнуский рыбак Эркки Мяэвяли поймал вчера несколько крупных щук общим весом более 40 кг. Везение продолжилось и сегодня: к обеду Мяэвяли выудил пять больших щук, суммарный вес которых превысил 30 кг.

По словам Мяэвяли, во время рыбалки с ним случалось много приключений, но вчерашнее запомнится ему надолго, пишет Pärnu Postimees.

Сначала он выловил щуку весом в 2,8 кг, затем – 1,8, потом снова 2,8. После этого на крючок попалась пяти- или шестикилограммовая рыба. Везение продолжалось: он поймал щуку весом 8,5 кг.

«Когда я ее измерил, выяснилось, что в длину она больше метра», - рассказал Мяэвяли.

Затем он вытащил из воды семикилограммовая рыба длиной 102 см. За ней последовала 6,5-килограммовая длиной 96 см. Вскоре после этого он вытащил щуку весом 9 кг и длиной 107 см.

«Был хороший день, я оказался в нужное время в правильном месте», - радуется рыбак.

По его словам, ему нравится охотится на крупную рыбу. Самую большую свою щуку он поймал в позапрошлом году, она весила 13,5 кг.

Всех крупных особей Мяэвяли выпустил обратно в воду, а домой забрал только щучек поменьше. «Мне достаточно радости от рыбалки. Крупные щуки,  преимущественно самки, смогут и дальше производить потомство, - объяснил он. – Никакого закона, запрещающего ловить крупную рыбу, нет, но щук весом более трех килограммов я домой не беру».

И сегодня утром Мяэвяли отправился на рыбалку. К обеду у него была семикилограммовая щука, две шестикилограммовых и еще три рыбины весом в четыре, три и полкилограмма.

По словам Мяэвяли, поймать большую рыбу несложно: необходимо знать правильные места и использовать достаточно большую наживку.

«Крупных щук можно поймать до Иванова дня, потом вода станет теплее», - добавил он.

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