Касса страхования от безработицы планирует сменить название

Председатель правления Эстонской кассы страхования от безработицы (далее - Кассы) Меэлис Паавель на состоявшемся в среду собрании совета Кассы сделал предложение переименовать учреждение. Необходимость изменить название обусловлена обстоятельством, что сегодняшнее название Кассы характеризует лишь один из возможных эпизодов трудовой жизни человека, а ее деятельность на сегодняшний день поддерживает людей в течение всей трудовой жизни.

«Так как в течение нескольких лет в сферу деятельности Кассы появились новые функции, настало подходящее время для изменений. Сегодняшнее название Кассы слишком ориентированно на понятие безработицы», - обосновал необходимость своего предложения председатель правления Кассы Меэлис Паавел.

За последние три года направления деятельности и целевые группы Кассы существенно расширились. Касса не занимается больше только безработными, а помогает людям как в поиске работы, так и в её сохранении.

С 2015 года Касса предлагает консультирование по карьере для работающих людей, в прошлом году стартовала программа «Работайте и учитесь!», которая также дает возможность повышать свою квалификацию работающим людям. Кроме того, Касса советом и делом помогает работодателям в поиске работников и в повышении их квалификации, оценивает трудоспособность и помогает людям с пониженной трудоспособностью найти рабочее место и сохранить его.

В начале следующего года при Кассе будет создан Центр карьеры, который объединит систему консультирования и информирования о карьере, которая сейчас предлагается центрами Rajaleidja в Innove, с системой услуг по карьере кассы по безработице. С созданием при Кассе карьерного центра, также существенно возрастет роль Кассы помогать школьникам в выборе карьеры.