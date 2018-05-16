Руководитель Союза больниц: слияние крупнейших больниц стоит обдумать, но дьявол кроется в деталях

«Эстония – маленькая страна и у нас не так много талантливых людей, к тому же не стоит думать, что все они находятся в парламенте или в правительстве», - сказал Суле, который, в том числе, возглавляет и Пярнускую больницу. Он добавил, что хороши все начинания, которые исходят снизу вверх, то есть от людей, которые на практике знают, что означает одно или другое.

«Сила нашего государства могла бы заключаться в том, чтобы мы пытались выбрать разумное предложение и поддержать его», - считает Суле. По словам руководителя Пярнуской больницы, он не в курсе деталей проекта объединения трех больниц, но есть смысл взвесить ее в реалиях Эстонии.

«Если у нас в Эстонии есть один университет, который учит врачей, а население не настолько велико, что его должно хватить на одну университетскую больницу, то это был бы логичный шаг, чтобы обучение и научная работа, а также лечение самых сложных пациентов было бы согласовано, а Тарту и Таллинн не конкурировали между собой», - сказал Суле.

По словам руководителя больницы, Таллинн и Тарту все время обсуждают, как обеспечить университетскую больницу в Тарту нормальной практической базой: «Менее трети пациентов уходит в Клинику, и более 2/3 едут в Таллинн».

Суле сказал, что никто и сейчас не запрещает крупнейшим больницам сотрудничать и заключать договоры: «Я понимаю, что они просто дошли до того, что самым разумным было бы создание одной университетской больницы».

Фатальные детали

Если идея создания единой университетской больницы абсолютно логична, если даже не «достойна претворения в жизнь», то, как подчеркнул Суле, при слиянии очень важны детали, но о них еще рано говорить: «Как говорят англичане, дьявол кроется в деталях».

Поскольку Северо-Эстонская региональная больница и Клиника Тартуского университета в ходе создания сети разделили между собой уездные больницы Эстонии, то при слиянии крупных больниц может возникнуть ситуация, при которой вся больничная сеть начнет подчиняться одному руководителю: «С этой точки зрения я убежден, что такая модель не является правильной». Он добавил, что Эстонии не нужна модель, при которой все управляется из одного места.

Вся система здравоохранения нуждается в обновлении

По словам Суле, сеть здравоохранения Эстонии сейчас устроена очень хорошо, но ее нужно развивать дальше: «Сеть здравоохранения – это и семейные врачи, и то, где размещены бригады скорой помощи, и то, где должна быть доступна больничная помощь в режиме 24/7». В то же время руководитель больницы признал, что определенные медицинские услуги уходят в другое место: «Это неизбежно».