Курьез: в Maxima продается каша, которую должны раздавать бесплатно?

В социальной сети покупательница поделилась историей своей покупки в Maxima, где она приобрела кашу, на упаковке которой было указано, что она раздается бесплатно и не предназначается для продажи. Предприятие отрицает этот факт и утверждает, что такая каша у них не реализуется, передает Rus.Tvnet.
Как утверждает жительница Латвии, кашу она приобрела в магазине на Виенибас гатве, 113. «Эту кашу нельзя продавать, ведь она предназначается малообеспеченным людям», - отмечает она.
Автор поста отправила информацию в Министерство благосостояния Латвии и ПВС.
В свою очередь в торговой сети организовали проверку и утверждают, что такую кашу купить у них невозможно.
«Чтобы идентифицировать, как этот продукт попал на полки магазинов, необходим удостоверяющий покупку документ - чек - или номер серии продукта. Мы призываем покупательницу связаться с нами и предоставить информацию о покупке», - сказала представительница Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.