Курьез: в Maxima продается каша, которую должны раздавать бесплатно?

В социальной сети покупательница поделилась историей своей покупки в Maxima, где она приобрела кашу, на упаковке которой было указано, что она раздается бесплатно и не предназначается для продажи. Предприятие отрицает этот факт и утверждает, что такая каша у них не реализуется, передает Rus.Tvnet.