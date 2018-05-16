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  • Курьез: в Maxima продается каша, которую должны раздавать бесплатно?

Курьез: в Maxima продается каша, которую должны раздавать бесплатно?

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Магазин Maxima в Латвии. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Suurmägi

В социальной сети покупательница поделилась историей своей покупки в Maxima, где она приобрела кашу, на упаковке которой было указано, что она раздается бесплатно и не предназначается для продажи. Предприятие отрицает этот факт и утверждает, что такая каша у них не реализуется, передает Rus.Tvnet.

Как утверждает жительница Латвии, кашу она приобрела в магазине на Виенибас гатве, 113. «Эту кашу нельзя продавать, ведь она предназначается малообеспеченным людям», - отмечает она.

ФОТО: Facebook/скриншот Rus.Tvnet

Автор поста отправила информацию в Министерство благосостояния Латвии и ПВС.

В свою очередь в торговой сети организовали проверку и утверждают, что такую кашу купить у них невозможно.

«Чтобы идентифицировать, как этот продукт попал на полки магазинов, необходим удостоверяющий покупку документ - чек - или номер серии продукта. Мы призываем покупательницу связаться с нами и предоставить информацию о покупке», - сказала представительница Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

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