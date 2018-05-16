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При сборе ревеня мы часто совершаем одну и ту же ошибку

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Ревень.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Выяснилось, что очень многие садоводы-любители не знают, как правильно собирать стебли ревеня. То, как они это, по незнанию, делают, может погубить растение, пишет портал Kodu.

На протяжении многих лет считалось: чтобы сохранить здоровое растение, стебель ревеня нельзя срезать ножом или ножницами. Стебель должен быть выдернут из земли, так кусту наносятся минимальные повреждения. 

«Садоводы младшего поколения для сбора ревеня вооружаются ножницами или ножом, но их родители или те, кто хорошо помнят советы опытных матерей и бабушек, знают, что это - очень неправильный подход», - говорит садовница Марлен.

Она объясняет, что после резки нижняя часть стебля остается в земле и начинает гнить, и продукты гниения могут заразить корневище: ревень - многолетнее растение, и корень не выкапывают. Лучше всего вытягивать стебли из земли, слегка поворачивая и отламывая. Так они очень легко отделяются от корневой системы. 

Стоит помнить, что ревень лучше собирать, когда он более сочный. Для приготовления варенья, компотов и начинок для пирогов используется розовый стебель. А вот зеленые листья есть нельзя: они ядовиты. 

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