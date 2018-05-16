При сборе ревеня мы часто совершаем одну и ту же ошибку

На протяжении многих лет считалось: чтобы сохранить здоровое растение, стебель ревеня нельзя срезать ножом или ножницами. Стебель должен быть выдернут из земли, так кусту наносятся минимальные повреждения.

«Садоводы младшего поколения для сбора ревеня вооружаются ножницами или ножом, но их родители или те, кто хорошо помнят советы опытных матерей и бабушек, знают, что это - очень неправильный подход», - говорит садовница Марлен.

Она объясняет, что после резки нижняя часть стебля остается в земле и начинает гнить, и продукты гниения могут заразить корневище: ревень - многолетнее растение, и корень не выкапывают. Лучше всего вытягивать стебли из земли, слегка поворачивая и отламывая. Так они очень легко отделяются от корневой системы.