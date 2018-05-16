Полиция ищет сбежавшего из Таллиннской психиатрической больницы мужчину

Вечером 14 мая 29-летний Генрих самовольно покинул Таллиннскую психиатрическую больницу. Полицейские побеседовали с его близкими и знакомыми, проверили больницы и жилье его близких, но найти Генриха так и не удалось. Когда он ушел, на нем были надеты бежевая больничная одежда и тапки, но нельзя утверждать, что он не переоделся.

Ведущий следователь полицейского отделения Кесклинн Инна Тоатер говорит, что, по словам близких Генриха, он любит проводить время на природе. «Раньше он гулял по пляжу Штромка и в районе Пальяссааре. Его поведение может быть непредсказуемым».

Рост Генриха 176 см, у него карие глаза, худощавое телосложение и короткие русые волосы. Он не взял с собой личных вещей, у него нет ни документов, ни мобильного телефона. Он говорит на эстонском и английском языках, начать разговор может на английском.