ср, 16.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: остров Мания - лучшее место для маниакально любящих природу

Фото: остров Мания - лучшее место для маниакально любящих природу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Участок земли на острове Мания - место постройки дома для любителей белых ночей, пишет Kodu. Есть желающие? 

Здесь, конечно же, должен стоять дом, хозяева которого страстно любят природу, моря и рыбалку. А так как место постройки будущего дома значительно удалено от столица, ездить взад-вперед придется часто и много. А это не всем нравится. 

ФОТО: KV.EE

На остров можно добраться на катере либо на пароме Kihnu Virve из порта Муналайд. Сейчас для ночевки имеется дом на колесах, где могут разместиться четыре человека. Там есть газовая плита, холодильник, телевизор и обогреватель. Электричеством снабжает генератор. Недалеко от дома на колесах - баня и площадка для гриля. 

Площадь продаваемой недвижимости - 3,4 гектара.

Информация о продаже находится ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ