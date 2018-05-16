Фото: остров Мания - лучшее место для маниакально любящих природу

Здесь, конечно же, должен стоять дом, хозяева которого страстно любят природу, моря и рыбалку. А так как место постройки будущего дома значительно удалено от столица, ездить взад-вперед придется часто и много. А это не всем нравится.

На остров можно добраться на катере либо на пароме Kihnu Virve из порта Муналайд. Сейчас для ночевки имеется дом на колесах, где могут разместиться четыре человека. Там есть газовая плита, холодильник, телевизор и обогреватель. Электричеством снабжает генератор. Недалеко от дома на колесах - баня и площадка для гриля.