Фото и видео: полиция задержала производителей рекордного количества амфетамина

Задержанные подозреваются в производстве амфетамина в большом количестве и его распространении в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. При обыске обнаружено более 139 кг содержащей амфетамин жидкости, что является одним из самых больших объемов на рынке наркотиков в Эстонии.

В феврале этого года были проведены первые публичные процессуальные действия по объемному уголовному делу, которое было возбуждено в сентябре 2017 года.

"На данный момент задержано шестеро подозреваемых в возрасте от 33 до 50 лет, сейчас они находятся под стражей. Задержания проходили в феврале, апреле и мае этого года. Один из подозреваемых проживает в Ида-Вирумаа, остальные являются жителями Таллинна", – прокомментировала окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Арика Алманн, возглавляющая досудебное следствие.

Подозревается, что задержанные занимались оборотом наркотиков в большом количестве с целью получения криминального дохода. Ключевую роль в производстве амфетамина играл 50-летний мужчина. Согласно подозрению, он манипулировал с жидким амфетамином таким образом, что в результате получал порошкообразное вещество, которое передавал людям, доставлявших его для продажи в Таллинн.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, при обыске было обнаружено 139 кг жидкости, которая содержала 75 кг чистого амфетамина.

"Мы остановили производство амфетамина в рекордном для Эстонии количестве. Для нас было также важно задержать верхушку этой преступной цепочки и разорвать сеть распространения наркотиков", – сказал Пикаро.

По оценке Пикаро, из изъятого исходного материала можно было изготовить по крайней мере 200 кг амфетамина. "Стоимость такого количества амфетамина крепостью около 30% на улице оценивается в миллионы евро. Кроме амфетамина мы изъяли у этой группы в большом количестве марихуану, экстази, GHB и метамфетамин, – сказал Пикаро. - Мы получили подтверждение того, что амфетамин изготавливают и в Эстонии и продолжим работу по обезвреживанию преступных группировок".

Полицейский благодарит партнеров из Эстонского института судебной экспертизы, которые сыграли важную роль в установлении личности одного из подозреваемых.

"Мы продолжаем собирать вещественные доказательства и не исключаем, что круг подозреваемых может расшириться, – сказала прокурор Арика Алманн. - В этом году полиции удалось в двух случаях обнаружить и изъять в Ида-Вирумаа наркотики в большом количестве. Это определенно даст сигнал наркопреступникам, что они очень рискуют быть пойманными".

Из задержанных пятеро ранее наказывались в уголовном порядке, у одного из задержанных судимости уже погашены.