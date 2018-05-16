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Таллинский майский забег нарушит движение транспорта

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Бег. Иллюстративное фото.

ФОТО: OLIVIER MORIN/AFP

В субботу, 19 мая, в Пирита  с 13 до 15.30 будет нарушено движение транспорта в Пирита в связи с проведением традиционного Майского забега, в котором примут участие свыше 15 тысяч бегунов. Обеспечен будет проезд к своим домам местным жителям, оперативным службам и автотранспорту местных учреждений.

На перекрестке улиц Пирита и Сааре транспорт с 13.00 до 14.30 будет пропускаться полицией и регулировщиками в соответствии с обстановкой. В работе общественного транспорта перебои могут возникнуть  в районе улиц Козе и Сааре в период с 13 до 15 часов, движение на велодорожках в парке Лиллепи  и других потребует осторожности в это же время.

Стоянка автомобилей участников забега - на стоянках у павильонов Эстонских выставок и Певческого поля, а также на отведенном для этого участке улицы Пирита, которая для транспорта останется открытой.

Трасса забега пролегает от стоянки у Морских ворот Певческого поля (старт) по подъездному пути к стоянке вдоль улицы Пирита, велодорожке вдоль улицы Пирита, через перекресток улиц Пирита и Сааре, по велодорожкам парка Лиллепи и у стоянки Пиритаского "Сельвера", вдоль улицы Козе, через перекресток улиц Козе и Урва, по улицам Урва и Кюннапуу, переулку Лепа, велодорожке Маарьямяэ с финишем на Певческом поле.

Сразу после прохождения участников забега закрытые участки дорог и улиц будут открываться.

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