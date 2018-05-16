Таллинский майский забег нарушит движение транспорта

На перекрестке улиц Пирита и Сааре транспорт с 13.00 до 14.30 будет пропускаться полицией и регулировщиками в соответствии с обстановкой. В работе общественного транспорта перебои могут возникнуть в районе улиц Козе и Сааре в период с 13 до 15 часов, движение на велодорожках в парке Лиллепи и других потребует осторожности в это же время.

Стоянка автомобилей участников забега - на стоянках у павильонов Эстонских выставок и Певческого поля, а также на отведенном для этого участке улицы Пирита, которая для транспорта останется открытой.

Трасса забега пролегает от стоянки у Морских ворот Певческого поля (старт) по подъездному пути к стоянке вдоль улицы Пирита, велодорожке вдоль улицы Пирита, через перекресток улиц Пирита и Сааре, по велодорожкам парка Лиллепи и у стоянки Пиритаского "Сельвера", вдоль улицы Козе, через перекресток улиц Козе и Урва, по улицам Урва и Кюннапуу, переулку Лепа, велодорожке Маарьямяэ с финишем на Певческом поле.