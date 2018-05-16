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  • Эстония
  • ЧП в Тарту: движение поездов полностью парализовано, пассажиры остаются в полном неведении

ЧП в Тарту: движение поездов полностью парализовано, пассажиры остаются в полном неведении Дополнено в 17:42!

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В среду около 15 часов на Эстонской железной дороге в подвале Центра управления Тартуской станции загорелись электрические кабели. В результате пожар нарушил работу Центра управления, что в свою очередь привело к прекращению движения поездов. 

В 17 часов Тартуская железнодорожная станция сообщила, что движение не восстановлено - ни один поезд не прибывает на станцию и не покидает ее. Пока неизвестно, когда проблема может быть решена. 

Репортер Tartu Postimees Греэте Пальг в 17.18 передала с места событий, что на перронах ждут десятки людей, которые не осведомлены о неполадках. Пассажирам обещают предложить замещающие автобусы, но пока отсутствует точная информация, когда они начнут двигаться. 

Поскольку на станции никто не занимается распространением информации о сложившейся чрезвычайно ситуации, ситуацию в свои руки взял ученик 9 класса Тартуской школы Раатузе Марко Флорене: он наклеил на инфотабло листок с надписью "Поезда сегодня не ходят" и сообщил ожидающим, когда к зданию подъехал какой-то автобус.

Точная причина пожара и масштаб неполадок еще выясняются. 

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