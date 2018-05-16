ЧП в Тарту: движение поездов полностью парализовано, пассажиры остаются в полном неведении

В 17 часов Тартуская железнодорожная станция сообщила, что движение не восстановлено - ни один поезд не прибывает на станцию и не покидает ее. Пока неизвестно, когда проблема может быть решена.

Репортер Tartu Postimees Греэте Пальг в 17.18 передала с места событий, что на перронах ждут десятки людей, которые не осведомлены о неполадках. Пассажирам обещают предложить замещающие автобусы, но пока отсутствует точная информация, когда они начнут двигаться.

Поскольку на станции никто не занимается распространением информации о сложившейся чрезвычайно ситуации, ситуацию в свои руки взял ученик 9 класса Тартуской школы Раатузе Марко Флорене: он наклеил на инфотабло листок с надписью "Поезда сегодня не ходят" и сообщил ожидающим, когда к зданию подъехал какой-то автобус.