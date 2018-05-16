Эстонскому телеканалу грозит уголовное дело за скандальный отрывок передачи

Харьюский уездный суд на прошлой неделе в понедельник, 7 мая, принял постановление о запрете на выход в эфир отрывка, касающегося хиропрактика Аллана Ооло

Исполнением постановления занимается судебный исполнитель Ристо Сепп.

«Судебное постановление для исполнения было направлено мне и я передал его до выхода передачи в эфир телеканалу TV3. Речь идет о судебном решении, которое исполнители называют обязательным видом решения. В этом случае одна сторона должна перенести или отказаться от действия, в зависимости от решения в постановлении. Если обязательство не выполняется, может последовать штраф или ходатайство о возбуждении уголовного дела», - отметил Сепп.

Сепп добавил, что производство продолжается и он еще не решил, какие санкции будут применены из-за неисполнения судебного постановления.

Отрывок передачи, касающийся хиропрактика Аллана Ооло, появился в эфире в понедельник в начавшемся в 20.00 выпуске. Луст сказала Õhtuleht, что постановление пришло в понедельник 14 мая, между 11 и 12 часами, и за такое короткое время невозможно изменить идущий в эфир материал.

Pукoводитель службы по связям с общественностью судов первой и второй инстанции Янар Филиппов сказал Postimees, что суд принял постановление еще 7 мая, то есть за неделю до выхода в эфир.

Филиппов пояснил, что судебные постановления принимаются при первой возможности, и суд выслал постановление раньше 14 мая.

Какие санкции будут наложены за неисполнение судебного поставления, по словам Филиппова, уже в компетенции судебных исполнителей.

Автор передачи TV3 Kuuuurija Катрин Луст написала в соцсетях о том, что суд действительно постановил, что отрывок передачи об Аллане Ооло не должен выходить в эфир.

"У меня очень хороший адвокат, который безоговорочно верит в меня и мою работу, и он решил, что люди все-таки должны увидеть эту передачу. Мы точно не нарушили эстонские законы", — написала она.

В этом эпизоде передачи обсуждалось, является хиропрактик Аллан Ооло врачом или нет.

Представляющий интересы TV3 ведущий партнер адвокатского бюро EllexRaidla Антс Нымпер сказал во вторник, что, по его оценке, TV3 не нарушал запрета суда.